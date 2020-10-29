Лукашенко хочет немножко гражданской войны, очень нужен раскол для ТВ-картинки

Источник материала: АФН

Лукашенко потребовал усилить работу в Беларуси народных дружин для поддержания общественного порядка и безопасности.

"Нам надо не формальной сделать работу народных дружин. Они начали работать, но еще в полную силу не развернулись. Вы видели, как было в Кыргызстане: хаос полнейший, все силовики разбежались, некому защищать страну. Кто взял на себя ответственность? Народные дружины. Они подтянули разбежавшихся милиционеров, они спецслужбы подтянули к себе и военных. И создали мощные народные дружины. И в течение суток погасили все пожары", - изрядно исказал картину событий Лукашенко.

"Поэтому народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами - генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия - обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов", - продолжил он.

По его словам, в мобильные отряды стоит привлекать бывших военнослужащих.

"Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин…, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю"…

Почти узаконенное право на ношение оружия гражданскими лицами и его применение для защиты своих домов. То есть сосед будет стрелять в соседа, а безоружные группироваться, чтобы валить стрелка. Милиции и омону вообще ничего делать не придется, ну, разве что, боеприпасы подвозить…