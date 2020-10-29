Лукашенко: У меня с Майком теплые отношения, а в телеграм-каналах фигню пишут

Источник материала: АФН

Лукашенко ждет нападения со стороны НАТО и готов погибнуть вместе с Вакульчиком и Караевым, защищая страну от Польши, которой нужна не только Гродненская область, а вся Беларусь.

Об этом, о готовности «и как один умрем в борьбе за это», шкловский пенсионер предупредил госсекретаря США Майка Помео в доброй и теплой беседе по телефону.

«Вообще вы должны понимать, что за пределами нашей страны натовцы не утихомирились. Что бы они ни говорили, вот я с Майком Помпео говорил. У нас, Валерий Павлович знает, с ним очень добрые отношения, несмотря на этот такой тон хороший. Все, что они пишут в Telegram-каналах, - это фигня. Ничего он от меня не требовал, был очень теплый, добрый такой разговор», - рассказал Лукашенко свою версию телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео.

«Но я ему прямо сказал, по-дружески: "Майк, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит". И я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины, это даже не обсуждается, какая тут Украина, им не до этого, а вот поляки и литовцы, в основном поляки, чего там литовцы - армии нет, ну, мы будем отвечать", - предупреждает пенсионер.

"Он меня заверил, что этого не может никогда быть и не будет. Я говорю: хорошо, я услышал. Мы это слышим, но мы должны реагировать. Я пока о Минске не говорю, я говорю об этих западных областях", - заключил Лукашенко.

Он еще не отказался от стратегического фейка о готовящемся захвате Гродненской области.

"Давайте откровенно: в Гродно вывешивали польские флаги. Ну, если их сегодня сняли, это ж не значит, что там у кого-то в голове чего-то не бродит. Вы видите поведение некоторых клириков наших церквей - и католической, и православной», - сказал Лукашенко.

ОН объяснил назначение Валерия Вакульчика и Юрия Караева на должности помощников по Брестской и Гродненской областям.

"… у меня других более надежных нет. Я рассматривал другие участки работы. Но все-таки думаю, что это важнейшие. Там есть над чем работать. Особенно, Валерий Павлович, западное направление. Будучи сотрудником и председателем КГБ, всегда этому внимание уделяли. И тем не менее видите, как получилось. Поэтому все эти знания надо Юрию Хаджимуратовичу передать".

"Поэтому нельзя успокаиваться и по поводу вот этих целей, что им, полякам, нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай бог, конечно. Они должны это знать"…