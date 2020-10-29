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Тесты на COVID-19 поступили в белорусские аптеки

29.10.2020 14:57 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня в Беларуси рекордный прирост заболевших и в аптеки по всей стране поступили белорусские тесты для определения COVID-19. По информации tabletka.by, цена за один тест колеблется от 28,75 руб. до 33,54 руб. в зависимости от аптеки. Купить тест-полоску может любой человек без рецепта врача.

Пользоваться экспресс-тестом очень легко. Нужно продезинфицировать палец, снять заглушку с ланцета (иголки), сделать прокол и выдавить капельку крови в специальную лунку на тесте. Затем в ту же лунку добавляем 3-4 капли буферного раствора и ждём 15 минут. Производитель предупреждает, что через 20 минут результат может быть уже неверным.

Если полоска появилась только возле буквы С, то результат отрицательный или как раз сейчас проходит период от заражения до появления в крови антител. Если возле С и G - человек прямо сейчас болеет COVID-19. А если возле С и М, то уже переболел.

Вот список аптек, где в Минске уже сейчас можно приобрести тест (перед визитом лучше уточните, есть ли тест-полоска в наличии):

  • ул. Петра Глебки, 64а;
  • ул. Сухая, 4 (пом. 10а);
  • ул. Богдановича, 130;
  • пр-т Независимости, 58 (пом. 359, ТЦ «Московско-Венский»); 
  • пр-т Независимости, 103;
  • ул. Ф. Скорины, 24/4 (РНПЦ неврологии и нейрохирургии);
  • пр-т Жукова, 44 (ТЦ «Аутлето»,1-й этаж);
  • пр-т Рокоссовского, 33;
  • ул. Яна Чечота, 11.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в стране рекордный прирост заболевших и в аптеки по всей стране поступили тесты для определения COVID-19, произведенные в Беларуси. По информации tabletka.by, цены...
 
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