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Вице-председатель Международной федерации шахмат Анастасия Сорокина исчезла после вызова в РУВД

29.10.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вице-президент Международной федерации шахмат и председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина перестала выходить на связь после вызова в РУВД, пишет Tribuna.com






Последний раз в соцсетях она была в 7:20 утра. Причины вызова в милицию неизвестны.

Сорокина — одна из тысячи подписавшихся под обращением спортсменов с требованием новых выборов.
 
 
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Вице-президент Международной федерации шахмат и председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина перестала выходить на связь после вызова в РУВД,...
 
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