Шок! В Ницце террорист убил трех человек - одна из жертв обезглавлена

В результате нападения погибли три человека; как уточняет Le Figaro, двое из них — мужчина и женщина — были убиты в самой базилике, еще одна женщина — в расположенном рядом кафе, где она пыталась спрятаться от преступника. Одна из жертв, по данным Nice-Matin, была обезглавлена.





Нападавшего задержала полиция примерно через 10 минут после атаки, он получил ранения и был госпитализирован. О его личности пока ничего не сообщается. После нападения полиция оцепила район и проверила его на наличие взрывных устройств. Власти Ниццы распорядились закрыть все церкви и другие культовые сооружения города и взять их под охрану.





Позже стало известно еще о двух аналогичных нападениях. В Авиньоне мужчина, вооруженный ножом, с криком «Аллах акбар!» попытался напасть на полицейских. Его застрелили. В городе Джидда в Саудовской Аравии террорист с ножом напал на охранника консульства Франции. Нападавшего арестовали.





Власти сразу назвали нападение в Ницце терактом. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози охарактеризовал случившееся как «исламский фашизм». По его словам, преступник продолжал кричать «Аллах акбар!» даже после того, как его задержали.





Уголовным расследованием преступления занялся антитеррористический отдел французской прокуратуры. В МВД создан кризисный штаб под руководством главы министерства. В его заседании принял участие президент Франции Эммануэль Макрон. Как ожидается, позднее 29 октября он приедет в Ниццу.





Две недели назад во Франции исламист убил учителя Самюэля Пати за то, что тот показывал детям на занятии карикатуры на пророка Мухаммеда.





Убитого учителя посмертно решили наградить орденом Почетного легиона. Эммануэль Макрон на церемонии прощания с погибшим назвал его «лицом Республики» и символом борьбы с терроризмом, а также пообещал, что Франция никогда не откажется от принципов свободы слова, в том числе от религиозных карикатур.





Это вызвало возмущение в исламском мире: в ряде стран прошли акции протеста, власти некоторых из них, в частности, Турции, Кувейта и Иордании, призвали своих жителей бойкотировать французские товары.