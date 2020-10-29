Свабодзе сообщил источник на МАЗе, который просит не называть его имя. Согласно источнику, на предприятии более 50 работников продолжают "итальянскую" забастовку. Об этомсообщил источник на МАЗе, который просит не называть его имя. Согласно источнику, на предприятии более 50 работников продолжают "итальянскую" забастовку.





Администрация ввела жесткие меры по контролю за рабочими. Тех, кто в августе участвовал в собрании с требованием отставки Лукашенко, взяли на контроль. Самых активных регулярно вызывают на разговоры к руководству.