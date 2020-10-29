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На МАЗе "итальянская" забастовка - двух рабочих уволили
Источник материала: Партизан
Два работника Минского автомобильного завода, которые принимали участие в забастовке 26 октября, уволены. Еще трех лишили 25% премии, 4 получили выговоры.
Об этом
Администрация ввела жесткие меры по контролю за рабочими. Тех, кто в августе участвовал в собрании с требованием отставки Лукашенко, взяли на контроль. Самых активных регулярно вызывают на разговоры к руководству.
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Два работника Минского автомобильного завода, которые принимали участие в забастовке 26 октября, уволены. Еще трех лишили 25% премии, 4 получили выговоры.
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