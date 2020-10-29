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На МАЗе "итальянская" забастовка - двух рабочих уволили

29.10.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два работника Минского автомобильного завода, которые принимали участие в забастовке 26 октября, уволены. Еще трех лишили 25% премии, 4 получили выговоры.

На МАЗе "итальянская" забастовка - двух рабочих уволили
Об этом Свабодзе сообщил источник на МАЗе, который просит не называть его имя. Согласно источнику, на предприятии более 50 работников продолжают "итальянскую" забастовку.

Администрация ввела жесткие меры по контролю за рабочими. Тех, кто в августе участвовал в собрании с требованием отставки Лукашенко, взяли на контроль. Самых активных регулярно вызывают на разговоры к руководству.
 
 
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Два работника Минского автомобильного завода, которые принимали участие в забастовке 26 октября, уволены. Еще трех лишили 25% премии, 4 получили выговоры.
 
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