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Сельская Каренина: под Витебском женщина бросилась под поезд
Источник материала: Партизан
28 октября под Витебском сельчанка бросилась под проходивший поезд и погибла.
Инцидент произошел утром на 512 километре перегона Заболотинка - Крынки линии Заольша — Витебск. Как уверяет машинист, женщина (позже выяснится, что это жительница деревни Шапуры) шла вдоль железнодорожных путей, а увидев приближающийся тепловоз, бросилась под него.
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28 октября под Витебском сельчанка бросилась под проходивший поезд и погибла.
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