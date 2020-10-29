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Сельская Каренина: под Витебском женщина бросилась под поезд

29.10.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

28 октября под Витебском сельчанка бросилась под проходивший поезд и погибла.



Инцидент произошел утром на 512 километре перегона Заболотинка - Крынки линии Заольша — Витебск. Как уверяет машинист, женщина (позже выяснится, что это жительница деревни Шапуры) шла вдоль железнодорожных путей, а увидев приближающийся тепловоз, бросилась под него.
 
Теги: Витебск
 
 
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28 октября под Витебском сельчанка бросилась под проходивший поезд и погибла.
 
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