Доллар и евро сильно прибавили в цене. Но августовский рекорд еще не побит

Стоимость валютной корзины выросла на 0,39% и вернулась к уровню начала октября.





Курс доллара подскочил ещё на 0,0274 BYN до 2,6264 BYN/USD. За последние четыре дня стоимость доллара выросла на 0,0865 BYN. До этого американец находился на минимуме за два месяца.





С начала октября стоимость доллара выросла всего на 0,0028 BYN.





Сегодня объём торгов долларом составил $25,4 млн. Это больше чем было за два предыдущих дня. Напомним, что во вторник объём торгов американской валютой оказался минимальным за 3,5 месяца.





Курс евро рванул вверх ещё на 0,0319 BYN до 3,0840 BYN/EUR. Европейская валюта непрерывно дорожает уже четвёртый день подряд. Её стоимость за это время подскочила на 0,0811 BYN.





Евро подорожал с начала октября на 0,0113 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0091 BYN до 3,3274 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей с начала месяца подешевела на 0,0069 BYN.





Центробанк России

В ходе торгов на Московской бирже доллар поднимался до 79,59 российских рублей — максимума за месяц, но официальный курс доллара на завтра был установлен до этого на уровне 78,8699 RUB/USD. Повышение составило сразу 1,32 рубля.





Официальный курс евро на завтра подскочил на 1,34 рубля до 92,6011 RUB/EUR.





Официальные курсы и доллара, и евро оказались на максимумах за месяц.