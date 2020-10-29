Десятки отчисленных и повестки в военкомат. Что сейчас происходит в вузах

Тогда он заявил: «Кто вышел в нарушение закона на несанкционированную акцию, он лишается права быть студентом. Отправьте их, как я и говорил, кого в армию, а кого на улицу — пусть ходят по улицам. Но они должны быть отчислены из вуза».





TUT.BY собрал всю информацию, которая известна об отчислениях студентов на данный момент. Похоже, что единственный топ-вуз, в котором пока обходится без крайних мер — это БГУ.





БГУИР: мистический приказ об отчислении «65 студентов»

В среду, 28 октября, телеграм-канал «Мирный БГУИР» опубликовал сообщение о готовящихся приказах на отчисление. В списке якобы числилось 65 человек — это студенты вуза, на которых ранее были составлены протоколы. Из них, по слухам, 31 студент учился на ФКСиС — том самом факультете, откуда декан ушла по собственному желанию.





Пока информация об этом не подтвердилась: к 12.00 29 октября в БГУИР об отчислениях ничего не известно.





БНТУ: сначала припугнули, потом вызывали и отчислили

Первые сообщения об отчислениях в БНТУ появились 28 октября. Мы связались с двумя второкурсниками приборостроительного факультета — Александром и Николаем. Они подтвердили, что их родителям сказали в деканате: со вчерашнего дня (27 октября. — Прим. TUT.BY) они больше не студенты. Правда, впоследствии выяснилось, что приказ есть, просто он еще не подписан.





Утром 29 октября студентов из списка того самого приказа начали по одному вызывать к ректору, чтобы ознакомиться с приказом на отчисление. Известно, что в этом списке более 50 фамилий с 10 факультетов.





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Сам приказ студентам не показывают, сфотографировать его не дают. На руки выдают выписки. Парням — сразу же повестку в военкомат.





БГУКИ: узнали об отчислении, потому что не работал пропуск

Как сообщили отчисленные студенты, процесс запустился еще 26 октября. На 10 утра у них была запланирована забастовка, вторая пара начинается в 9.35, поэтому был план встать и выйти из аудитории. Преподаватель студентов отпустил, рассказывает Марина Карпович, одна из отчисленных студентов.





— Когда мы проводили акцию в университете, к нам подошла ректор [Наталья Карчевская]. Также вышла охрана университета, их было трое, и один человек снимал на видео. Одна студентка спросила, почему нас снимают, но ни на этот, ни на последующие наши вопросы внятного ответа мы не получили, — вспоминает Марина. — Диалог на самом деле не строился с двух сторон. Но в итоге ректор сказала, что будет способствовать его построению, и попросила выбрать инициативных ребят, е будут в этом участвовать.





На этом все закончилось, но вечером появились слухи, что на тех, кто был на этой акции, формируют приказ об отчислении. Утром 27 октября студенты пытались выяснить, что происходит, позвонили в приемную ректора. Им ответили, что она на больничном и ближайшие 1,5 недели ее не будет. Закончился день тем, что декан Анна Стельмах сказала студентам, что это просто будет их первый выговор.





— Пропусков занятий у большинства из нас было мало. Мой средний балл за третий курс — 9,5, — говорит Марина. — О своем отчислении мы узнали случайно: у нас перестали работать пропуски в университете. Я позвонила декану, и мне подтвердили: да, я отчислена. Но приказа по какой-то причине я пока не могу увидеть. После этого декан позвонила еще раз и пообещала прислать документы по почте 29 октября.





Утром 29 октября на входе в БГУКИ вахтерам предоставили фото отчисленных студентов с приказом не пускать их внутрь университета.





По подсчетам самих студентов вуза, сейчас в списке отчисленных находится 17 человек. Официальной информации пока нет.





Ранее сообщалось об отчислении студента БГУКИ Павла Соколова 27 октября. Он — вокалист группы «Незабудки» и уже выпустил клип в поддержку белорусов.





МГЛУ: пока без отчислений, но с беседами

Студенты МГЛУ не знают о фактах отчислений. Однако, признаются, беседы на эту тему активно проводятся. Мартин Петрович, студент курса факультета немецкого языка, рассказывает, что ему в ультимативной форме сказали писать объяснительную.





— Звонили маме, сказали, что если я не успокоюсь, меня отчислят. По их словам, меня заметили на видео во время хождения студентов по универу с призывом присоединиться к забастовке. Когда спросил, покажут ли это мне, сказали, что уже не они будут мне это показывать, — замечает студент. — Вообще, меня задерживали 20 сентября после воскресного марша, 22-го днем выпустили, но я продолжаю участвовать в акциях.





По словам Мартина, беседы с ним проводила бывший декан факультета немецкого языка и сегодняшний ректор МГЛУ Наталья Лаптева.





Еще один студент с переводческого факультета попросил остаться анонимным. Отметил: пока мягко намекают, что за нарушения приказов ректората могут отчислить.





— В прошлую пятницу (23 октября. — Прим. TUT.BY) меня вызвала к себе заместитель декана и сказала писать объяснительную на имя декана. Я письменно отказался давать объяснения, так как не видел причины для дисциплинарного взыскания в свой адрес. Мне ответили, что выговор мне могут сделать независимо от того, что я напишу, а отчислить имеют право даже после одного замечания, не только после трех выговоров.





Студент отмечает, что в таком случае одно замечание у него уже есть. Пока он не знает, что будет дальше: администрация с ним больше не связывалась.





БГАИ: три отчисления, два выговора

Пока известно об отчислениях трех студентов: Серафима Ганичева (3-й курс), Александра Данилкина (5-й курс) и Карины Чакур (5-й курс) — с 26.10.2020. Подробности об этом можно прочитать здесь.





Подписи проректора по учебной работе Елены Бохан и декана художественного факультета Анны Кононовой под приказом отсутствовали. Позже оказалось, что Елена Бохан сознательно не подписала документ. Впрочем, на отчисление отсутствие ее подписи никак не повлияло.





БГМУ: ОМОН на собравшихся, почти 20 отчисленных

В меде обсуждают слухи об отчислении десятков студентов. Чтобы поддержать ребят, их однокашники и преподаватели собрались в среду у дверей ректората. Вечером к главному корпусу БГМУ подъехал ОМОН. Силовиков, сообщили TUT.BY, вызвал кто-то из присутствующих в ректорате.













БрГТУ: девять студентов попали в список на отчисление

Девять студентов Брестского государственного технического университета попали в список на отчисление. Все из них присутствовали на акции солидарности 26 октября.





Судя по фотографии, которую прислали в редакцию, докладная записка подписана проректором БрГТУ по воспитательной работе Натальей Яловой. В документе она просит отчислить из университета девять студентов, которые обучаются на разных курсах трех факультетов. Причина — «неоднократное нарушение условий договоров о подготовке специалистов с высшим образованием, нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся БрГТУ».