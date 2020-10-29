«Сейчас будет откат истории успеха». Российский IT-бизнесмен о деле PandaDoc и IT-Беларуси

Источник материала: Onliner

Почти два месяца назад в белорусский офис PandaDoc нагрянули силовики. В результате были задержаны и помещены в СИЗО четыре сотрудника компании — директор Дмитрий Рабцевич, HR-менеджер Владислав Михолап, главный бухгалтер Юлия Шардыко и директор по продукту Виктор Кувшинов. Им вменяют хищение 107 тысяч белорусских рублей. В середине октября меру пресечения смягчили всем, кроме Виктора. Дело PandaDoc оказалось резонансным не только в белорусском IT-сообществе: как выяснилось, ситуацию обсуждают и российские предприниматели.

Мы поговорили с Михаилом Карповым — организатором крупной IT-конференции Product Camp и основателем школы обучения digital-профессиям ProductStar. Айтишник рассказал, как в российском комьюнити айтишников отреагировали на уголовное дело в отношении PandaDoc и почему бегающие по парковке у ПВТ силовики не улучшают инвестиционный климат страны.

— В России случаются уголовные дела в отношении IT-компаний? Произойди у вас что-то похожее на PandaDoc — удивились бы?

— Наверное, всем известны два последних дела. Одно связано с Nginx и Rambler, второе — с Baring Vostok и банком «Восточный». Пожалуй, раньше такого не было. Хорошо, что сейчас, насколько знаю, инцидент с Nginx исчерпан — и довольно корректно. То есть ситуация стала более напряженной, хотя видно, что со стороны государства подвижки есть: там интересуются этими делами в том плане, чтобы привести их в более адекватное русло.

— Но конфликт Rambler и Nginx касался интеллектуальной собственности — это не мошенничество, не уклонение от налогов. Просто две компании что-то не поделили.

— Да, в России большинство таких историй — именно споры между компаниями. В основном это просто случаи, которые в правовом поле лучше урегулировать. И эти механизмы пытаются докрутить, чтобы они не были настолько жесткими, которые мы видели в том году в России. Как в прошлом году с инвестиционной компанией Baring Vostok и «Восточным». То есть если спрашиваете о вмешательстве государства в дела частных компаний, то такого практически нет.

— Как вы, ваше окружение и IT-сообщество отреагировали на дело PandaDoc?

— Конечно, очень негативно. Многие в России обсуждают и осуждают эту историю, пытаются как-то помочь коллегам: рассказывают о деле российским СМИ, собирают петиции. Нужно донести, что влезать в дела компании таким способом, физически ограничивать свободу сотрудников — это неадекватные шаги. То есть изучение дел компании, какие-то штрафы в рамках закона — здесь все нормально, вопросов не было бы. Но совсем другое дело — поступать так, как случилось с PandaDoc. Мы с российским комьюнити профессионалов, директоров следим за ситуацией и рады, что уже бóльшую часть ребят отпустили. И очень ждем, что Витю тоже выпустят.

— Под стражей остается только Виктор Кувшинов. Он директор по продукту, то есть не связан с управлением компанией, распределением финансов и так далее. На ваш взгляд, как можно объяснить, что остальным меру пресечения изменили, а Виктор все еще в СИЗО?

— Деталей дела я не знаю. Мне кажется, у людей, которые задерживали Виктора, свое внутреннее понимание происходящего — кого оставить, кого выпустить. Может быть, это связано с гражданской позицией Виктора — что он ее открыто выражал.



Акция 2 сентября у ПВТ в поддержку PandaDoc

— Вы лично знакомы с Виктором?

— Да. Мы три года подряд проводили крупную конференцию Product Camp в Минске. В этом году вот хотели в четвертый раз провести. И мы пересекаемся со всеми крупными стартапами, в том числе с PandaDoc, которая участвует в мероприятии. Последний раз мы были в офисе PandaDoc для обмена опытом и обсуждения дел. Виктор тоже был на этих встречах.

— Тогда охарактеризуйте его. Как думаете, Виктор сбежит из страны, если его отправят под домашний арест?

— В первую очередь — я не профессионал по делам такого рода. Но мне в целом кажется, что неуместно говорить о том, будто коллегам из успешных IT-компаний интересно участвовать в мошеннических схемах на несколько миллионов российских рублей (четырех сотрудников PandaDoc подозревают в завладении 107 тысячами белорусских рублей. — Прим. Onliner). Это просто смешно. В индустрии, во-первых, очень хорошая зарплата. Во-вторых, профессионалам всегда намного важнее их имя и репутация — именно это приносит деньги. Так что представить криминальную схему в международной компании очень сложно — у меня это вообще логически не сходится. Зачем крупному профессионалу в какой-либо мере участвовать в преступных делах? Компания абсолютно белая. Тем более я отлично понимаю бизнес-составляющую PandaDoc. Подвергать ее каким-то рискам с такой большой маржинальностью, которая даже не в Беларуси деньги получает, — это было бы очень странно.

— Как происходящее в последние месяцы — например, задержания у ПВТ — влияет на ваш интерес к инвестированию в Беларуси, сотрудничество с местными компаниями?

— Уже начиная с августа все происходящее влияет на интерес к стране. Я организатор крупных digital-конференций, и от одной пришлось отказаться: не проводить ее в Минске. Там должны были участвовать зарубежные профессионалы — коллеги из Штатов, из России, из других стран. К сожалению, пришлось ее отменить. Конечно, это сильно влияет на IT-бизнес — как на обмен знаний между коллегами, что помогает развитию рынка, так и на инвестиционный климат.

Мы много работали и общались с белорусскими предпринимателями: в последние три года компании хорошо развились. Был очень хороший тренд на то, что компаний становится больше, они интересны не только российским инвесторам, но и в целом по всему миру. Сейчас же будет определенный откат назад в этой истории.