ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поручил усилить народные дружины, превратив их в «летучие отряды бывших военнослужащих»

29.10.2020 15:05 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

По словам Лукашенко, народные дружины начали работать, но «в полную силу не развернулись». Он предложил привлекать в них бывших военнослужащих, «вплоть до вооружения», передает БЕЛТА. Также Лукашенко заявил: «Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я президент». Об этом он говорил, назначая новых помощников и министра внутренних дел.

— Вы видели, как было в Кыргызстане: хаос полнейший, все силовики разбежались, некому защищать страну. Кто взял на себя ответственность? Народные дружины. Они подтянули разбежавшихся милиционеров, они спецслужбы подтянули к себе и военных. И создали мощные народные дружины. И в течение суток погасили все пожары, — заявил Лукашенко на встрече с новым министром внутренних дел и сенатором Натальей Кочановой. — Поэтому народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами — генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия — обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов.

— Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин… Еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю, — заявил он.

Лукашенко также заявил, что он «полностью в соответствии со своими полномочиями принимает решения по защите мира и покоя граждан».

— Это мои функции и полномочия — защитить покой и мир наших граждан. Так будет и впредь. Они должны это знать, — говорит он. — Вы же посмотрите, что происходит. Сегодня я читаю обзоры: ах, Лукашенко отдал команду работать в прошлое воскресенье в сумерках, как я говорил, в спальных районах. Слушайте, я на то и главнокомандующий. Я какой закон нарушил? Это мое дело. И Караеву (Юрию Караеву — новому помощнику по Брестской области, а до сего дня — министру внутренних дел. — Прим. БЕЛТА) не надо тут оправдываться. Он правильно сказал вчера: а как иначе милиции было поступить, когда они (участники несанкционированных акций. — Прим. БЕЛТА) поперли, взламывали двери и ринулись в квартиры людей. Мы же не знали, с какой целью они туда пришли. Мы исходили из худшего, и мы защищали семьи. Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я президент.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Лукашенко, народные дружины начали работать, но «в полную силу не развернулись». Он предложил привлекать в них бывших военнослужащих, «вплоть до...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко хочет немножко гражданской войны, очень нужен раскол для ТВ-картинки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика