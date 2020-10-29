Лукашенко поручил усилить народные дружины, превратив их в «летучие отряды бывших военнослужащих»

Источник материала: Onliner

По словам Лукашенко, народные дружины начали работать, но «в полную силу не развернулись». Он предложил привлекать в них бывших военнослужащих, «вплоть до вооружения», передает БЕЛТА. Также Лукашенко заявил: «Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я президент». Об этом он говорил, назначая новых помощников и министра внутренних дел.

— Вы видели, как было в Кыргызстане: хаос полнейший, все силовики разбежались, некому защищать страну. Кто взял на себя ответственность? Народные дружины. Они подтянули разбежавшихся милиционеров, они спецслужбы подтянули к себе и военных. И создали мощные народные дружины. И в течение суток погасили все пожары, — заявил Лукашенко на встрече с новым министром внутренних дел и сенатором Натальей Кочановой. — Поэтому народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами — генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия — обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов.

— Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин… Еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю, — заявил он.

Лукашенко также заявил, что он «полностью в соответствии со своими полномочиями принимает решения по защите мира и покоя граждан».

— Это мои функции и полномочия — защитить покой и мир наших граждан. Так будет и впредь. Они должны это знать, — говорит он. — Вы же посмотрите, что происходит. Сегодня я читаю обзоры: ах, Лукашенко отдал команду работать в прошлое воскресенье в сумерках, как я говорил, в спальных районах. Слушайте, я на то и главнокомандующий. Я какой закон нарушил? Это мое дело. И Караеву (Юрию Караеву — новому помощнику по Брестской области, а до сего дня — министру внутренних дел. — Прим. БЕЛТА) не надо тут оправдываться. Он правильно сказал вчера: а как иначе милиции было поступить, когда они (участники несанкционированных акций. — Прим. БЕЛТА) поперли, взламывали двери и ринулись в квартиры людей. Мы же не знали, с какой целью они туда пришли. Мы исходили из худшего, и мы защищали семьи. Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я президент.