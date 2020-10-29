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EPAM откроет офис в Вильнюсе на 600 рабочих мест
Источник материала: Onliner
EPAM объявила об открытии нового офиса в Вильнюсе,
Новая команда займется поддержкой масштабируемых решений для крупных заказчиков из списка Global 1000. Среди применяемых технологий — искусственный интеллект, машинное обучение, облачные серверы и DevOps, интернет вещей и автоматизация, дата-инжиниринг.
Финансовый директор EPAM Джейсон Петерсен отметил, что компания «впечатлена литовским сектором информационных и коммуникационных технологий» и эта страна — «дом для быстрорастущего сообщества IT и инженеров».
13.3" 2560 x 1600 IPS, Intel Core i3 1000G4 1100 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
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EPAM объявила об открытии нового офиса в Вильнюсе, сообщает издание Invest Lithuania. Компания планирует нанять около 600 высококвалифицированных инженеров в ближайшие пять...
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