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EPAM откроет офис в Вильнюсе на 600 рабочих мест

29.10.2020 15:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

EPAM объявила об открытии нового офиса в Вильнюсе, сообщает издание Invest Lithuania. Компания планирует нанять около 600 высококвалифицированных инженеров в ближайшие пять лет.

Новая команда займется поддержкой масштабируемых решений для крупных заказчиков из списка Global 1000. Среди применяемых технологий — искусственный интеллект, машинное обучение, облачные серверы и DevOps, интернет вещей и автоматизация, дата-инжиниринг.

Финансовый директор EPAM Джейсон Петерсен отметил, что компания «впечатлена литовским сектором информационных и коммуникационных технологий» и эта страна — «дом для быстрорастущего сообщества IT и инженеров».

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EPAM объявила об открытии нового офиса в Вильнюсе, сообщает издание Invest Lithuania. Компания планирует нанять около 600 высококвалифицированных инженеров в ближайшие пять...
 
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