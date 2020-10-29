EPAM откроет офис в Вильнюсе на 600 рабочих мест

Источник материала: Onliner

EPAM объявила об открытии нового офиса в Вильнюсе, сообщает издание Invest Lithuania. Компания планирует нанять около 600 высококвалифицированных инженеров в ближайшие пять лет.

Новая команда займется поддержкой масштабируемых решений для крупных заказчиков из списка Global 1000. Среди применяемых технологий — искусственный интеллект, машинное обучение, облачные серверы и DevOps, интернет вещей и автоматизация, дата-инжиниринг.

Финансовый директор EPAM Джейсон Петерсен отметил, что компания «впечатлена литовским сектором информационных и коммуникационных технологий» и эта страна — «дом для быстрорастущего сообщества IT и инженеров».