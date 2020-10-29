К не работавшим 26 октября компаниям возникли вопросы со стороны чиновников

Источник материала: Tut.by

Некоторые компании на 26 октября объявляли о нерабочем дне. Среди них значатся в том числе магазины, кафе и бары, медцентры, интернет-магазины. Одни — по техническим причинам (сандень, инвентаризация, ремонт, обновление ПО), другие — из-за возможных проблем с транспортом и интернетом, кто-то — в знак солидарности. Как и после нерабочего дня 16 сентября , к некоторым компаниям возникли вопросы со стороны властей. При этом чиновники на местах законодательство трактуют не в пользу организаций: нормы отраслевого законодательства ставят выше президентского декрета. МАРТ ранее предпринимал попытку урегулировать этот спорный момент, однако вопрос по-прежнему не решен.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: fotografierende, pexels.com

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Директору одного из кафе, которое расположено в центре Минска и которое не работало 26 октября, пришло письмо из районной администрации о том, что начат административный процесс. В сообщении говорится, что 26 октября при обследовании субъектов торговли и общественного питания выяснилось, что кафе не соблюдало режим работы.

Такие же вопросы были к некоторым компаниям, которые не работали 16 сентября. К примеру, в отношении владелицы одного из баров составили протокол за административное правонарушение и наложили штраф в 0,5 базовой.

Чиновники ссылаются на нормы закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» и заявляют, что компании нарушают режим работы, не уведомляя за 5 дней о плановом нерабочем дне исполком и потребителей.

Но при этом по президентскому декрету № 7 «О развитии предпринимательства» согласовывать режим работы с местными исполнительными и распорядительными органами, другими госорганами не нужно (исключение — работа после 23.00 и до 7.00). В законе «О защите прав потребителей» сказано, что если работу торгового объекта нужно продлить или приостановить и если такое продление или приостановление не запрещено законодательными актами, то информация об этом «доводится до сведения потребителей в установленном порядке». То есть без уведомления исполкомов.

Как ранее пояснял ранее FINANCE.TUT.BY независимый эксперт, из всех этих документов главным является именно декрет № 7, который разрешает объектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания устанавливать режим работы по своему усмотрению, без согласования с исполкомами.

МАРТ ранее предпринимал попытку урегулировать этот спорный момент, однако он по-прежнему не решен. Ведомство выступало с инициативой, чтобы корреспондирующие нормы отраслевого законодательства привести в соответствие с требованиями президентского декрет № 7. Проект этих изменений был готов еще в прошлом году, сейчас он, по всей видимости, находится на рассмотрении в парламенте.

Что написано в декрете № 7 . Субъекты хозяйствования при осуществлении экономической деятельности самостоятельно устанавливают режим работы принадлежащих им розничных торговых объектов, объектов общественного питания, объектов бытового обслуживания, режим работы без (вне) торговых объектов, объектов бытового обслуживания, торговых центров, рынков без согласования с местными исполнительными и распорядительными органами, другими государственными органами и обеспечивают его соблюдение. Исключение составляет режим работы таких объектов после 23.00 и до 7.00, который подлежит согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами по месту нахождения таких объектов.

Тем временем в одной из брестских кофеен, которая также не работала 26 октября, рассказали, что к ним также возникли вопросы со стороны проверяющих, в том числе управления торговли, санстанции, налоговой.

Напомним, 26 октября некоторые компании устроили выходные дни, а отдельные — ушли на бессрочные каникулы. Среди них — медцентры, магазины, интернет-магазины, бары, кафе, языковые школы, тренажерные залы, туристические компании, службы доставки цветов, студии дизайна, салоны красоты, сервисные центры по ремонту техники, бильярдные клубы, мини-рынок. Работники некоторых компаний, в том числе ИТ, написали заявления на выходной за свой счет на 26 октября. Нам пришли сотни сообщений, в основном из Минска, но есть и из некоторых других городов (к примеру Гродно, Витебска, Бреста, Несвижа).