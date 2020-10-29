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К не работавшим 26 октября компаниям возникли вопросы со стороны чиновников
Источник материала: Tut.by
Некоторые компании на 26 октября
Директору одного из кафе, которое расположено в центре Минска и которое не работало 26 октября, пришло письмо из районной администрации о том, что начат административный процесс. В сообщении говорится, что 26 октября при обследовании субъектов торговли и общественного питания выяснилось, что кафе не соблюдало режим работы.
Такие же вопросы были к некоторым компаниям, которые не работали 16 сентября. К примеру, в отношении владелицы одного из баров
Чиновники ссылаются на нормы закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» и заявляют, что компании нарушают режим работы, не уведомляя за 5 дней о плановом нерабочем дне исполком и потребителей.
Но при этом по президентскому декрету № 7 «О развитии предпринимательства» согласовывать режим работы с местными исполнительными и распорядительными органами, другими госорганами не нужно (исключение — работа после 23.00 и до 7.00). В законе «О защите прав потребителей» сказано, что если работу торгового объекта нужно продлить или приостановить и если такое продление или приостановление не запрещено законодательными актами, то информация об этом «доводится до сведения потребителей в установленном порядке». То есть без уведомления исполкомов.
Как ранее пояснял ранее FINANCE.TUT.BY независимый эксперт, из всех этих документов главным является именно декрет № 7, который разрешает объектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания устанавливать режим работы по своему усмотрению, без согласования с исполкомами.
МАРТ ранее
Тем временем в одной из брестских кофеен, которая также не работала 26 октября, рассказали, что к ним также возникли вопросы со стороны проверяющих, в том числе управления торговли, санстанции, налоговой.
Напомним, 26 октября некоторые компании устроили выходные дни, а отдельные — ушли на бессрочные каникулы. Среди них — медцентры, магазины, интернет-магазины, бары, кафе, языковые школы, тренажерные залы, туристические компании, службы доставки цветов, студии дизайна, салоны красоты, сервисные центры по ремонту техники, бильярдные клубы, мини-рынок. Работники некоторых компаний, в том числе ИТ, написали заявления на выходной за свой счет на 26 октября. Нам пришли сотни сообщений, в основном из Минска, но есть и из некоторых других городов (к примеру Гродно, Витебска, Бреста, Несвижа).
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Как и после нерабочего дня 16 сентября, к некоторым компаниям возникли вопросы со стороны властей.
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