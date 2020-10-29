The Hockey News: если у Беларуси отберут ЧМ, то почему нет вопросов к Китаю по Олимпиаде?

Источник материала: Tut.by

Обозреватель авторитетного североамериканского издания The Hockey News Райан Кеннеди проанализировал вероятность возможной отмены проведения ЧМ-2021 на территории Беларуси по политическим причинам. Краткий перевод опубликован на «Прессболе».



Фото: Reuters

— Заседание совета управляющих ИИХФ намечено на следующую неделю. Насколько я знаю, все настроены на то, чтобы сохранить ЧМ-2021 для Беларуси, несмотря на политическое давление извне. Канада и Великобритания уже ввели санкции против правительства Лукашенко, Евросоюз тоже встал на сторону протестующих, США свою позицию не огласили.

По словам инсайдеров, отчасти проблема заключается следующем: если у Беларуси отберут ЧМ, если эта страна не подходит для проведения крупного хоккейного турнира, то почему нет вопросов к Китаю?

Там запланированы зимние Олимпийские игры, но к Китаю нет вопросов, несмотря на облавы на этнических уйгуров и их массовое размещение в «лагерях перевоспитания». Международный олимпийский комитет никогда не откажется от Китая, и это ставит ИИХФ в трудное положение, тем более что игроки НХЛ были недовольны пропуском Олимпиады в безобидной Корее.

Рене Фазель сказал, что турнир может быть перенесен из Беларуси, если будет серьезная угроза для болельщиков. Он признал, что в Латвии есть вторая арена, соответствующая всем требованиям. Теперь Международной федерации хоккея предстоит определить, является ли Беларусь местом, где можно проводить турнир, при условии, что пандемия не примет решение за нее, — передает слова Кеннеди thehockeynews.com.