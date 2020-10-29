ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

The Hockey News: если у Беларуси отберут ЧМ, то почему нет вопросов к Китаю по Олимпиаде?

29.10.2020 15:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Обозреватель авторитетного североамериканского издания The Hockey News Райан Кеннеди проанализировал вероятность возможной отмены проведения ЧМ-2021 на территории Беларуси по политическим причинам. Краткий перевод опубликован на «Прессболе».


Фото: Reuters

— Заседание совета управляющих ИИХФ намечено на следующую неделю. Насколько я знаю, все настроены на то, чтобы сохранить ЧМ-2021 для Беларуси, несмотря на политическое давление извне. Канада и Великобритания уже ввели санкции против правительства Лукашенко, Евросоюз тоже встал на сторону протестующих, США свою позицию не огласили.

По словам инсайдеров, отчасти проблема заключается следующем: если у Беларуси отберут ЧМ, если эта страна не подходит для проведения крупного хоккейного турнира, то почему нет вопросов к Китаю?

Там запланированы зимние Олимпийские игры, но к Китаю нет вопросов, несмотря на облавы на этнических уйгуров и их массовое размещение в «лагерях перевоспитания». Международный олимпийский комитет никогда не откажется от Китая, и это ставит ИИХФ в трудное положение, тем более что игроки НХЛ были недовольны пропуском Олимпиады в безобидной Корее.

Рене Фазель сказал, что турнир может быть перенесен из Беларуси, если будет серьезная угроза для болельщиков. Он признал, что в Латвии есть вторая арена, соответствующая всем требованиям. Теперь Международной федерации хоккея предстоит определить, является ли Беларусь местом, где можно проводить турнир, при условии, что пандемия не примет решение за нее, — передает слова Кеннеди thehockeynews.com.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обозреватель авторитетного североамериканского издания The Hockey News Райан Кеннеди проанализировал вероятность возможной отмены проведения ЧМ-2021 на территории...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар и евро сильно прибавили в цене. Но августовский рекорд еще не побит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика