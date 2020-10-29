Из минского ТЦ эвакуировали около сотни человек из-за загоревшегося электросамоката

Работники МЧС потушили загоревшийся электросамокат в ТЦ Минска.



Фото: МЧС

По информаии пресс-службы ведомства, инцидент произошел днем 29 октября в павильоне торгового центра по улице Притыцкого, 29. На место выехали подразделения МЧС. Впоследствии выяснилось, что загорелся электросамокат, который заряжался в торговом павильоне на втором этаже.

Администрация ТЦ с сотрудниками МЧС эвакуировали около 100 человек. Никто не пострадал.