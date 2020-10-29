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Из минского ТЦ эвакуировали около сотни человек из-за загоревшегося электросамоката

29.10.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Работники МЧС потушили загоревшийся электросамокат в ТЦ Минска.

Из минского ТЦ эвакуировали около сотни человек из-за загоревшегося электросамоката
Фото: МЧС

По информаии пресс-службы ведомства, инцидент произошел днем 29 октября в павильоне торгового центра по улице Притыцкого, 29. На место выехали подразделения МЧС. Впоследствии выяснилось, что загорелся электросамокат, который заряжался в торговом павильоне на втором этаже.

Администрация ТЦ с сотрудниками МЧС эвакуировали около 100 человек. Никто не пострадал.

 
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Работники МЧС потушили загоревшийся электросамокат в ТЦ Минска.
 
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