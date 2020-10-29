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Из минского ТЦ эвакуировали около сотни человек из-за загоревшегося электросамоката
Источник материала: Навiны
Работники МЧС потушили загоревшийся электросамокат в ТЦ Минска.
По информаии пресс-службы ведомства, инцидент произошел днем 29 октября в павильоне торгового центра по улице Притыцкого, 29. На место выехали подразделения МЧС. Впоследствии выяснилось, что загорелся электросамокат, который заряжался в торговом павильоне на втором этаже.
Администрация ТЦ с сотрудниками МЧС эвакуировали около 100 человек. Никто не пострадал.
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Работники МЧС потушили загоревшийся электросамокат в ТЦ Минска.
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