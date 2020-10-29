Епископ Кособуцкий: изгнание архиепископа Кондрусевича — политическая акция, направленная против всех католиков Беларуси

Ситуация с запретом митрополиту Минско-Могилевскому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу вернуться на родину является политической акцией, направленной против всех католиков Беларуси. Об этом в проповеди во время мессы 28 октября в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии заявил генеральный викарий архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий. Видеозапись его выступления выложена на официальном портале Римско-католического костела в Беларуси.





«Да, эта политическая акция была направлена не столько, может, против нашего митрополита, сколько это был акт против всех католиков, всего католического костела в нашей стране, — считает иерарх. — Чтобы нас каким-то образом напугать, чтобы каким-то образом, может, попромывать нам мозги для того, чтобы мы могли делать и говорить то, что нам скажут какие-нибудь партийные идеологи. Я говорю слово «партийные», потому что идеология по сей день базируется на марксистско-ленинских идеалах. Это преступная идеология, которая не была осуждена в нашей стране, как и все те дела, которые за ней стояли».

«Гражданин Беларуси не смог въехать в свою страну, на свою Родину, потому что и он тоже своим словом, состраданием, своей близостью к белорусскому народу, своей проповедью социального учения католического костела стал неудобен. К сожалению, в нашей стране это есть. И мы молимся за наше Отечество, молимся за нашу страну, за наш народ. Молимся об этом покое, согласии, единстве, ибо молитва имеет невероятную силу. Молитва принесет свои плоды, даст то, что нам нужно», — добавил епископ Кособуцкий.

Вскоре после президентских выборов в Беларуси, 11 августа, архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением, в котором призвал силовиков и протестующих прекратить насилие. 15 августа он обратился к Александру Лукашенко и чиновникам с призывом начать «конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан».

На митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа Лукашенко порекомендовал духовенству «остепениться и заняться своим делом», а также заявил, что «церкви, костелы не для политики». Он призвал служителей церкви «не идти на поводу у отщепенцев». «Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет», — заявил Лукашенко.

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без разъяснения причин, несмотря на его белорусское гражданство. Через две недели официальный портал костела в Беларуси со ссылкой на главу Госпогранкомитета Александра Лаппо сообщил, что Кондрусевича не пустили в Беларусь, так как милиция объявила его паспорт недействительным.

Решать проблему возвращения белорусского иерарха на родину в Беларусь 11—14 сентября приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами Пол Ричард Галлахер. Однако переговоры с чиновниками, в том числе министром иностранных дел Владимиром Макеем, очевидных результатов не дали.

В середине сентября начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун заявил журналистам, что ведомство выясняет моменты, связанные с возможным наличием у архиепископа действующего иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси.

Кондрусевич, уроженец Беларуси, на момент развала Советского Союза служил в России, соответственно получил российское гражданство. Вскоре после назначения на Минско-Могилевскую кафедру в 2007 году католический иерарх отказался от российского гражданства в пользу белорусского.

Сейчас митрополит Минско-Могилевский временно живет в приходе Святого Антония в польской Сокулке, которая расположена примерно в 15 км от белорусской границы. Руководство костелом в Беларуси архиепископ Кондрусевич осуществляет дистанционно.