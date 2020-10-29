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На пятницу объявлен желтый уровень опасности

29.10.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь в пятницу, 30 октября.

На пятницу объявлен желтый уровень опасности

По прогнозу синоптиков, в отдельных регионах страны ожидается туман.

Объявлен желтый уровень опасности.

МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.

 
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Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь в пятницу, 30 октября.
 
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