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На пятницу объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь в пятницу, 30 октября.
По прогнозу синоптиков, в отдельных регионах страны ожидается туман.
Объявлен желтый уровень опасности.
МЧС
О советах Госавтоинспекции можно
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Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь в пятницу, 30 октября.
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