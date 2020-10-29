Лукашенко: поляки хотели у нас революцию устроить, а получили сами

«Порядок в Минске мы наведем, это не вопрос», — заявил Александр Лукашенко 29 октября во время кадровых назначений.



Фото: president.gov.by

Фрагмент видеозаписи опубликован в телеграм-канале «Пул первого».

«Не та ситуация, хотя мы не знаем, что они еще нам с Польши подкинут, — сказал Лукашенко. — Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, там поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, там госслужащие».

По словам Лукашенко, протесты женщин в Польше начались не из-за того, что там запретили аборты. «Это был спусковой крючок, — заявил он. — [президент Анджей] Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и вот там это все началось».

Кроме того, по словам Лукашенко, в Польше накопились серьезные экономические проблемы. «Да, там есть кучка богатых, но сколько там бедных! И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше — спусковой крючок: для крестьян — пушнина, для женщин — аборты и так далее. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли», — сказал Лукашенко.