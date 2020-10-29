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Дмитрия Дашкевича перевели из Минска в Барановичи

29.10.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Предпринимателя и общественного активиста Дмитрия Дашкевича, отбывающего 15-суточный арест, 29 октября перевели из минского изолятора на Окрестина в изолятор в Барановичах. Об этом БелаПАН сообщила его супруга Анастасия Дашкевич.

Дмитрия Дашкевича перевели из Минска в Барановичи

На вопрос, как она узнала о переводе, Дашкевич сказала: «Была путаница со списками. В одних списках он числился в изоляторе временного содержания на Окрестина, потом его перекинули в центр изоляции правонарушителей на Окрестина. На сегодняшнее утро он был в ЦИП. Потом было видно, что оттуда выезжают автозаки с людьми. Когда дошла моя очередь передавать передачу, мне сказали, что его нет. Они сказали, что всех, кого вывезли сегодня, все едут в Барановичи».

«На самом деле я не вижу в этом проблемы. Просто они это делают в единственный день для передач, там [в барановичском изоляторе] тоже четверг — единственный день передач. Немного нервозно, но, как по мне, хорошо, что они его вывозят из тех условий, в которых он был», — отметила супруга активиста.

Дмитрий Дашкевич был задержан 25 октября в столице во время марша «Народный ультиматум». В отношении него был составлен протокол о правонарушении по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

 
 
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Предпринимателя и общественного активиста Дмитрия Дашкевича, отбывающего 15-суточный арест, 29 октября перевели из минского изолятора на Окрестина в изолятор в...
 
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