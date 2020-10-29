В Беларуси скоро Дзяды: как будет ходить транспорт на минские кладбища

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Минсктранс организует дополнительные автобусы к местам погребения на 31 октября, а также 1 и 2 ноября, сообщили на предприятии.

Дополнительный подвижной состав будет работать на следующих маршрутах:

№ 5Э "ДС Чижовка – кладбище Михановичи"

№ 94С "АС Автозаводская – Чижовское кладбище"

№ 68 "ДС Карастояновой – Северное кладбище"

№ 109 "ДС Карбышева – Северное кладбище"

№ 170Э "АС Юго-Западная – Западное кладбище"

№ 172Э "ДС Уручье-2 – Колодищанское кладбище"

В субботу и воскресенье дополнительные автобусы выйдут на маршруты с 8 утра до пяти вечера, в понедельник – с 10 утра и также до пяти вечера.