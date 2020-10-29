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В Беларуси скоро Дзяды: как будет ходить транспорт на минские кладбища

29.10.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Минсктранс организует дополнительные автобусы к местам погребения на 31 октября, а также 1 и 2 ноября, сообщили на предприятии.

Дополнительный подвижной состав будет работать на следующих маршрутах:

  • № 5Э "ДС Чижовка – кладбище Михановичи"
  • № 94С "АС Автозаводская – Чижовское кладбище"
  • № 68 "ДС Карастояновой – Северное кладбище"
  • № 109 "ДС Карбышева – Северное кладбище"
  • № 170Э "АС Юго-Западная – Западное кладбище"
  • № 172Э "ДС Уручье-2 – Колодищанское кладбище"

В субботу и воскресенье дополнительные автобусы выйдут на маршруты с 8 утра до пяти вечера, в понедельник – с 10 утра и также до пяти вечера.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу и воскресенье дополнительные автобусы выйдут на маршруты с 8 утра до пяти вечера, в понедельник – с 10 утра и также до пяти вечера.
 
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