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Резня в Ницце: опубликованы первые кадры с места происшествия

29.10.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Нападение произошло утром в четверг – мужчина, вооруженный ножом, устроил резню в церкви Нотр-Дам в Ницце. В результате погибли три человека.

Сам нападавший был задержан оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции. Вооруженный мужчина оказал сопротивление и был ранен.

© REUTERS / ERIC GAILLARD
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Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что все указывает на то, что произошедшее является терактом. Он рассказал, что нападавший во время атаки кричал "Аллах акбар". Мэр подтвердил гибель трех человек.

Расследование поручено антитеррористическому отделу прокуратуры. После инцидента все храмы в Ницце будут закрыты. В город отправился президент Франции Эммануэль Макрон.

За последнее время это уже второе нападение во Франции. 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло прямо возле школы, в которой он работал. Выяснилось, что в ходе уроков учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

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Вооруженный мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Смотрите кадры с места происшествия.
 
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