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Короткевич: есть то, что может сейчас объединить власть и ее оппонентов

29.10.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Короткевич: есть то, что может сейчас объединить власть и ее оппонентов

Всегда есть шансы на то, что власть поймет ― надо слушать и оппонентов тоже, считает собеседница Sputnik, "нужно давать им микрофон, время и возможности, чтобы  их услышать, и чтобы этот процесс был максимально прозрачным, нужно над этим поработать", говорит Короткевич.

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"Мы сегодня видим, что есть тенденция сделать все по-старому, разговаривать только с теми, кто тебе лоялен, кто тебя услышит, но ситуация требует другого – может, и диалога, но конфликтного, нужно быть готовыми к этому", ― отмечает политик.

Важно понять, что многие вещи нас все-таки объединяют, "даже если мы выбираем других лидеров и других политиков, это желание, чтобы в стране самой главной ценностью был закон, права человека, справедливость безопасность, участие и уважение к человеку", рассуждает Короткевич.

Выдвигать людей на Всебелорусское народное собрание нужно самыми разными способами, учитывая те структуры, которые у нас есть, предлагает Короткевич. Обязательно нужно услышать молодежь, трудовые коллективы, местные советы, ассоциации или общественные организации на местах, а процесс их выдвижения нужно сделать публичным и открытым, говорит собеседница.

© Sputnik
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"Механизмов много, но самое главное,  чтобы из этого диалога не исключили людей просто потому, что у них другая не столько политическая, но и гражданская позиция. Это достаточно энергоемкий процесс, и если мы говорим про настоящий диалог, то нужно понимать, что он потребует времени на то, чтобы стороны нашли друг друга и создали все эти условия", ― рассказывает политик.

Этот процесс быстро не может произойти, как бы всем не хотелось, добавляет Короткевич.

"В каждом городе и районе существует много инициативных групп, которые объединяются , их тоже нужно учитывать, тех людей которые сегодня проснулись, нельзя сегодня делать исключения ни для кого, момент очень важный для страны", ― отмечает собеседница Sputnik.

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На предстоящем VI Всебелорусском народном собрании нужно услышать все слои общества, особенно важно привлечь диалогу оппонентов власти, как того требует текущая...
 
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