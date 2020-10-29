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В 2021 году в Беларуси планируется начать обучение пилотов

29.10.2020 15:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: finobzor.ru

Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

По словам Сикорского, в Беларуси начата работа по открытию летных специальностей. «Первых курсантов рассчитываем набрать в 2021 году. Уже разработаны требования к вступительным экзаменам, физическому и психологическому отбору, медицинскому освидетельствованию поступающих. Департамент разработал авиационные правила по подготовке летного состава. Сейчас выбираем воздушные суда. Готовится также проектная документация для строительства тренажерного центра на территории Белорусской государственной академии авиации", - цитирует директора департамента Белта.

По его словам, теоретическая подготовка пилотов будет осуществляться на базе Белорусской государственной академии авиации, летная - на базе Минского аэроклуба ДОСААФ. Заинтересованность в летной подготовке курсантов высказал аэроклуб "Даймонд". "Объем часов, которые должны налетать курсанты, соответствует международным стандартам - 200 часов. Летная подготовка будет проводиться в соответствии со стандартами Европейского агентства по безопасности полетов, чтобы обеспечить максимальную конкурентоспособность выпускников на рынке труда", - пояснил он.

Директор Департамента по авиации подчеркнул, что сейчас спрос на авиационных специалистов как в Беларуси, так и за рубежом достаточно большой.

 
 
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Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.
 
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