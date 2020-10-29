Лукашенко заявил о фальсификации итогов президентских выборов в Польше

Источник материала: Ежедневник

фото: borisovnews.by

29 октября Александр Лукашенко прокомментировал политическую ситуацию в Польше, Литве и Украине. «Я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя», - заявил он.

Сегодня во время назначения нового министра МВД Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию в странах, которые наиболее активно критикуют действия белорусских властей. Он, в частности, подробно остановился на ситуации в Польше. "Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие, - сказал Лукашенко. - Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты (запретили. - Прим.). Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это (протесты. - Прим.) все началось".



Кроме того, в Польше накопились и экономические проблемы. "Да, там есть кучка богатых, но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше - спусковой крючок: для крестьян - пушнина, для женщин - аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Касаясь ситуации в Литве и итогов недавно прошедших парламентских выборов, Лукашенко сказал: "Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались в Беларусь - потеряли власть". К примеру, не прошла в новый парламент партия, от которой баллотировался глава МИД Литвы Линас Линкявичус, не раз выступавший с критическими заявлениями в отношении Беларуси.



"А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? - продолжил Александр Лукашенко. - Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление".



"Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним", -резюмировал Лукашенко.