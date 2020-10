Минздрав рассказал о правилах 10-дневной самоизоляции при въезде в Беларусь

При въезде в Беларусь обязаны соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней:



- лица, прибывшие из стран, включенных в перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 (страны «красной зоны»), формируемый и размещаемый на официальном сайте Министерства здравоохранения;

- прибывшие из стран, не включенных в страны «красной зоны» (страны «зеленой зоны»), но следовавшие транзитом через страны «красной зоны» и не имеющие документального подтверждения транзитного проезда в срок не более 24 часов.

Люди, убывающие из Беларуси, которые прибыли в нашу страну до вступления в силу постановления № 591, могут пересекать госграницу по истечению 10 дневного срока самоизоляции.

«Иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением постоянно проживающих в Беларуси, прибывшие из стран «зеленой зоны», при въезде в Беларусь обязаны предоставить оригинал или электронную копию медицинского документа (на русском, белорусском или английском языках) с отрицательным результатом исследования на COVID-19, выполненного методом полимеразной цепной реакции не позднее, чем за 72 часа до даты прибытия в Беларусь», - сказано в разъяснении Минздрава.

Что в итоге?

В медицинском документе должны быть указаны фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) гражданина и результат исследования на COVID-19 (например, «SARS-CoV-2 negative» или «result on the date of the test for the presence of SARS-CoV-2 – negative»).

На сайте Минздрава разъяснили также, на кого не распространяются требования о нахождении в самоизоляции и наличии медицинского документа с отрицательным результатом лабораторного исследования.

Также в ведомстве отметили, что иностранцы и лица без гражданства, находившиеся в Беларуси для получения медицинской помощи (в том числе консультации) в белорусских учреждениях здравоохранения и убывающие из республики до истечения срока самоизоляции, при пересечении госграницы должны иметь документ (справку) об оказании медицинской помощи (консультации) в учреждении здравоохранения Беларуси.