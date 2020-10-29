Прогрессивный идеолог администрации Лукашенко сломался под грузом пропаганды

Источник материала: АФН

Замглавы администрации президента Андрей Кунцевич, назначение которого так приветствовала оппозиционная пресса, нахваливая чиновника за прогрессивные взгляды, готовность общаться с независимыми медиа, а также за свободное владение мовой, с головой ушел в мутный омут пропагандистского популизма.

"Радикализация уличных акций и неприкрытый экстремизм отдельных его участников не только вскрывают истинное лицо протеста, но и способствуют консолидации белорусского общества вокруг власти», - говорит Кунцевич.

Оппонируем: особенно эта консолидация проявилась в минувшее воскресенье, когда пришлось экстренно отменять ябатинг.

«Люди устали от бессмысленных шатаний протестующих по городу, что неминуемо приводит к сбою в работе общественного транспорта и коммунальных служб, порче элементов городской инфраструктуры и личного имущества горожан. Они хотят порядка и спокойствия на минских улицах. Отсюда и возрастающая поддержка действий силовиков, и повышенная активность конструктивных инициатив граждан», - продолжает замглавы администрации

Насчет поддержки силовиков и инициативных граждан чушь какая-то: все знают, что акции в поддержку Лукашенко, включая автопробеги, - проплачены. Но можно г-на Кунцевича отправить к предыдущему комменту, добавив лишь, что марши пенсионеров и людей с «неограниченными возможностями» проходят совсем по иным причинам. А усталость, усталость от маршей еще и рядом на валялась по сравнению с усталостью 26 лет наблюдать одну и ту же пысу , упс, твар во главе государства.

«Люди увидели, что от уличного флешмоба до штурма РОВД всего один шаг, а на смену цветочкам и ленточкам пришли камни и коктейли Молотова", - продолжил г-н Кунцевич.

А вот это было обидно сказано. Ну вот на какой протестующим сдались ваши РОВД или РУВД. Зачем уже так оскорблять? Ну сказал бы замглавы администрации «до штурма резиденции» или «здания правительства», Нацбанка того же. Звучало бы куда правдоподобнее и не столь обидно.

"Многие поняли, что мир и безопасность в стране - это общая задача и власти, и общества. Полагаю, что данный тезис может получить свое развитие в ходе подготовки шестого Всебелорусского народного собрания. В свое время именно эта форма всенародного вече уберегла наше государство от скатывания в пропасть глубокого общественно-политического кризиса. Беларусь смогла выстоять тогда, уверен, что выстоит и сейчас", - заключил Кунцевич.

А это вообще дичь непросветная. О каком моменте 30-летней истории этой страны говорит замглавы администрации. Ну где логика? Как можно катиться в пропасть, из которой еще ни разу за эти 30 лет не удавалось выкарабкаться лишь потому, что почти никто и не пытался.