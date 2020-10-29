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Кадровые рокировки: у кого-то задрожали коленки?

29.10.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вся суета с кадровыми перестановками связана с тем, что у кто-то начинает появляться дрожь в коленках, а Лукашенко не может допустить, чтобы это привело к развалу годами создаваемой пирамиды власти.

Кадровые рокировки: у кого-то задрожали коленки?
Силовой блок подвергся серьезной рокировке. Делать выводы из минимума информации крайне сложно. Бывший подполковник КГБ Валерий Костка в комментарии "Белорусскому партизану" предложил несколько версий произошедшего.

- Рассматривается версия, что Вакульчика и Караева направили для усиления проблемных Брестской и Гродненской областей. Но будучи министром внутренних дел, Караев мог усиливать любые области. Не стыкуется данная версия с реалиями.

Информации явно недостаточно, чтобы делать серьезные выводы. Очевидно только, что не все хорошо в царстве диктатора: идет суета, попытки провести перегруппировки лояльных кадров. 

Я лично склоняюсь к иной версии. Силовики увидели, что сценарий приближается к очень плохой развязке, поэтому задумались: не пора ли валить из этой пирамиды? Но вы представляете, как отразился бы на подчиненных уход Караева в отставку или по собственному желанию: ребята, министр сваливает, пора и нам валить! 

Возможно, Караев где-то дрогнул.

Вакульчика тоже ведь сняли с должности председателя КГБ и отправили на совсем пустую должность генерального секретаря Совбеза, на которой нет никаких рычагов влияния на ситуацию. Значит, уже тогда его отодвинули от принятия важнейших решений, а сейчас фактически его убрали из Совбеза на должность помощника Лукашенко по Брестской области.

Внутри системы происходит суета, возможно, там пришли к пониманию, что дубинками целей достичь нельзя, а значит, могут предпринять попытку достичь своих целей иными способами. Лукашенко всегда держал власть с помощью двух рычагов: лжи, в которую раньше верили, но сейчас уже никто не верит, и страха – грубо, беззаконно, цинично давить все живое, чтобы все сидели по норкам и не вякали. 

Возможно, даже там уже дошло: чем больше бьют, тем больше людей выходит на улицы, подавить народ силой и запугать уже невозможно. И если кто-то из системы чуть-чуть начал колебаться, его быстренько убирают и заменяют тем, кто пока не колеблется. 

Хотя я глубоко сомневаюсь, что кто-то из них готов идти до конца; нет, они начали уже обдумывать варианты ухода – красивого ухода, как это сделали Равков и Конюк

Лукашенко не отпускал Равкова сразу, а Равков, судя по всему, человек думающий и оценил ситуацию: варианты Ливии, Сирии, Румынии, Югославии – вот они, перед глазами. Любые диктаторы все равно падают, а раз падают, значит, с подводной лодки надо бежать.


Я склоняюсь к версии, что внутри системы пошли шатания, что крайне не понравилось Лукашенко, поэтому он и убрал Караева с Вакульчиком. Вся суета с кадровыми перестановками связана с тем, что кто-то начинает проявлять дрожь в коленках, а Лукашенко не может допустить, чтобы дрожь вошла в резонанс, начав колотить всю пирамиду власти.

Ходит достаточно слабая внутренняя версия, что, возможно, силовики начали некие обсуждения между собой. Но ведь все прослушивается, все подсматривается и сразу докладывается, поэтому попытка любого сговора будет радикально пресекаться. Возможно, поэтому их и развели из центра в разные три точки.

Так что версии такие: вариант сговора, вариант дрожи в коленках и маловероятный сценарий усиления регионов.
 
 
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