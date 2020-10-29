"Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин…, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", - цитирует Лукашенко