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Лукашенко предложил вооружать "дружинников": вот только неизвестно, против кого они повернут оружие

29.10.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко предложил привлечь в так называемые "народные дружины" бывших военнослужащих и выдать им оружие.


"Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин…, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", - цитирует Лукашенко БелТА

Впрочем, вряд ли это серьезная инициатива. Теперь даже охотничье оружие на всякий случай не продают. Вооружить дружинников - это большой риск, ведь неизвестно против кого они пойдут. Если речь о приглашении зарубежных наемников под видом дружин - тогда другое дело. 
 
 
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Лукашенко предложил привлечь в так называемые "народные дружины" бывших военнослужащих и выдать им оружие.
 
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