Резонансная авария в Гродно: официально подтверждено, что за рулем BMW находился сотрудник ГАИ — он был трезв

Источник материала: Onliner

23 октября на улице Советских пограничников в Гродно произошла авария с участием автомобилей Renault и BMW. Резонанс возник из-за того, что, по некоторой информации, за рулем BMW в тот момент находился сотрудник Госавтоинспекции. Сегодня эти сведения официально подтвердили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

«В настоящее время известно, что 23 октября примерно в 2:30 водитель 1987 года рождения управлял автомобилем Renault Logan и двигался по улице Гагарина. При выезде на главную дорогу (на улицу Советских пограничников) он не предоставил преимущество автомобилю BMW, двигавшемуся со стороны улицы Поповича, которым управлял водитель 1991 года рождения. После столкновения водителя автомобиля Renault Logan с различными травмами доставили в учреждение здравоохранения, где он находится по настоящее время», — говорится в сообщении УВД.





Официально подтверждено: за рулем BMW, двигавшегося по главной дороге, находился сотрудник ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

«Он был вне службы, передвигался на личном автомобиле. В соответствии с требованиями ведомственных приказов, после аварии водитель BMW прошел медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что он трезв. Помимо него в автомобиле было два пассажира. Все они были пристегнуты ремнями безопасности и в результате ДТП, несмотря на значительные технические повреждения автомобилей, серьезных травм не получили», — сообщили в областном УВД.





По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения». Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by .