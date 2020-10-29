|
В популярном YouTube-шоу «Что было дальше» заменили одного из комиков
Источник материала: Tut.by
В популярном шоу «Что было дальше», которое выходит на YouTube-канале Labelcom, новый участник-комик. Им стал Илья Макаров. Стендер пришел на смену Сергею Деткову. Об этом стало известно из нового выпуска с Никитой Джигурдой и Павлом Дедищевым, который вышел сегодня.
Илья пополнил пул участников шоу и теперь будет шутить над гостями наравне с Алексеем Щербаковым, Тамби Масаевым, Рустамом Саидахмедовым (псевдоним — Рептилоид). Ведущим остается Нурлан Сабуров.
Макарову 29 лет, родом из Воронежа. Участник проектов Roast Battle, «Созвон», «Понты», «То шо скетчи», которые также выходят на YouTube-канале Labelcom. Снимался в роликах проекта «Лена Кука». Известность получил благодаря телевизионным передачам «Comedy Баттл» и «Не спать».
Отметим, что в прошлом выпуске с Богданом Титомиром и Василием Уткиным участников было трое, а не четверо. Кресло Сергея Деткова пустовало. До Деткова место занимал Артур Чапарян, но ушел из проекта. Больше состав не менялся.
Labelcom —
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В популярном шоу «Что было дальше», которое выходит на YouTube-канале Labelcom, новый участник-комик. Им стал Илья Макаров. Стендер пришел на смену Сергею Деткову. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)