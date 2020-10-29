В популярном YouTube-шоу «Что было дальше» заменили одного из комиков

Источник материала: Tut.by

В популярном шоу «Что было дальше», которое выходит на YouTube-канале Labelcom, новый участник-комик. Им стал Илья Макаров. Стендер пришел на смену Сергею Деткову. Об этом стало известно из нового выпуска с Никитой Джигурдой и Павлом Дедищевым, который вышел сегодня.



Фото: скриншот видео LABELCOM

Илья пополнил пул участников шоу и теперь будет шутить над гостями наравне с Алексеем Щербаковым, Тамби Масаевым, Рустамом Саидахмедовым (псевдоним — Рептилоид). Ведущим остается Нурлан Сабуров.

Макарову 29 лет, родом из Воронежа. Участник проектов Roast Battle, «Созвон», «Понты», «То шо скетчи», которые также выходят на YouTube-канале Labelcom. Снимался в роликах проекта «Лена Кука». Известность получил благодаря телевизионным передачам «Comedy Баттл» и «Не спать».

Отметим, что в прошлом выпуске с Богданом Титомиром и Василием Уткиным участников было трое, а не четверо. Кресло Сергея Деткова пустовало. До Деткова место занимал Артур Чапарян, но ушел из проекта. Больше состав не менялся.

Labelcom — самый успешный российский YouTube-канал по мнению аналитиков Forbes (за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020-го). Им занимается диджитал-продакшн Medium Quality, которым владеет известный телевизионный продюсер Вячеслав Дусмухаметов.

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