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Xiaomi выпустит новый ноутбук за 470 долларов. Что он может

29.10.2020 15:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi выпустит новый лэптоп Mi Notebook 14 начального уровня стоимости на базе процессора от компании Intel. Об этом говорится на сайте Gizmochina, ссылающегося на слова одного из топ-менеджеров компании.


Девайс получит процессор Intel Core i3 10-го поколения, 256 ГБ постоянной памяти на SSD-накопителе, вес всего в полтора килограмма, а также интегрированную в рамку веб-камеру. Вице-президент китайской Xiaomi добавил, что устройство поступит в продажу в ближайшее время. Он также посоветовал покупателям подождать перед выбором нового ноутбука.

Точная цена Mi Notebook 14 с Core i3 пока не раскрывается. Но, скорее всего, она установится на уровне 470 долларов.

Ниже — цены других популярных ноутбуков:

 
 
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