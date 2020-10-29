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Xiaomi выпустит новый ноутбук за 470 долларов. Что он может
Источник материала: Tut.by
Xiaomi выпустит новый лэптоп Mi Notebook 14 начального уровня стоимости на базе процессора от компании Intel. Об этом говорится на сайте
Девайс получит процессор Intel Core i3 10-го поколения, 256 ГБ постоянной памяти на SSD-накопителе, вес всего в полтора килограмма, а также интегрированную в рамку веб-камеру. Вице-президент китайской Xiaomi добавил, что устройство поступит в продажу в ближайшее время. Он также посоветовал покупателям подождать перед выбором нового ноутбука.
Точная цена Mi Notebook 14 с Core i3 пока не раскрывается. Но, скорее всего, она установится на уровне 470 долларов.
Ниже — цены других популярных ноутбуков:
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Лэптоп назовут Mi Notebook 14.
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