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В Армении разрешили забирать имущество граждан на нужды войны

29.10.2020 15:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Парламент Армении принял поправки к закону, позволяющие правительству формировать батальоны территориальной самообороны из мирных жителей и конфисковывать их имущество в случае военной необходимости.

В Армении разрешили забирать имущество граждан на нужды войны
Источник: aa.com.tr

По сообщению турецкого информагентства Anadolu, ополченческие формирования должны формироваться по территориальному принципу и будут подчиняться главам местных администраций, согласно новой редакции закона.

В нем говорится, что основной задачей ополченцев будет помощь регулярным вооруженным силам во время военного положения. Ополченцам будут предоставлена форма и оружие, они пройдут обучение в военных лагерях.

Кроме того, активы граждан могут быть конфискованы по запросу Минобороны для военных целей при условии дальнейших возмещений ущерба правительством. Речь идет прежде всего об автотранспорте.

В Армении с конца сентября действует военное положение из-за эскалации конфликта с Азербайджаном.

 
 
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Парламент Армении принял поправки к закону, позволяющие правительству формировать батальоны территориальной самообороны из мирных жителей и конфисковывать их...
 
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