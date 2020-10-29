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В Армении разрешили забирать имущество граждан на нужды войны
Источник материала: Навiны
Парламент Армении принял поправки к закону, позволяющие правительству формировать батальоны территориальной самообороны из мирных жителей и конфисковывать их имущество в случае военной необходимости.
По сообщению турецкого информагентства
В нем говорится, что основной задачей ополченцев будет помощь регулярным вооруженным силам во время военного положения. Ополченцам будут предоставлена форма и оружие, они пройдут обучение в военных лагерях.
Кроме того, активы граждан могут быть конфискованы по запросу Минобороны для военных целей при условии дальнейших возмещений ущерба правительством. Речь идет прежде всего об автотранспорте.
В Армении с конца сентября действует военное положение из-за эскалации конфликта с Азербайджаном.
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Парламент Армении принял поправки к закону, позволяющие правительству формировать батальоны территориальной самообороны из мирных жителей и конфисковывать их...
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