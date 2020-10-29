Атомная истерия: зачем в Вильнюсе бесплатно выдают йодированный калий?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Литовские власти решили обезопасить жителей столицы в случае якобы возможной аварии на БелАЭС, которая расположена всего в 50 километрах. В аптеках йодированный калий в таблетках можно получить бесплатно по предъявлению электронного рецепта и паспорта.

"Это на два дня, так как первичное излучение, вероятно, самое сильное и самое небезопасное. Затем будут приняты другие решения и действия", - рассказала заведующая аптекой Зита Янушаускене.

Такой шаг больше напоминает не заботу о своих гражданах, а создание в обществе негативного отношения к БелАЭС. Ранее международные эксперты и специалисты МАГАТЭ признали атомную станцию в Островце безопасной и отвечающей всем современным стандартам безопасности.

"В ход идут различные инструменты давления – от громких заявлений высоких чиновников и политиков Литвы об угрозе БелАЭС для Европы до призывов бойкотировать ее строительство на международных площадках. Однако не приводится ни одного обоснованного аргумента в подтверждение небезопасности станции", - заявила пресс-секретарь Минэнерго Беларуси Ольга Козлович.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

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