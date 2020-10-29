Министры МВД Беларуси 1990–2020

Источник материала: Sputnik Беларусь

29 октября Лукашенко назначил нового главу МВД - им стал Иван Кубраков, который стал 11-м министром внутренних дел в суверенной истории Беларуси.

В инфографике Sputnik – все главы МВД Беларуси с 1990 по 2020 годы.