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Министры МВД Беларуси 1990–2020
29.10.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
29 октября Лукашенко назначил нового главу МВД - им стал Иван Кубраков, который стал 11-м министром внутренних дел в суверенной истории Беларуси.
В инфографике Sputnik – все главы МВД Беларуси с 1990 по 2020 годы.
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29 октября назначен новый глава МВД Беларуси. Руководители Министерства внутренних дел республики с 1990 по 2020 годы – в инфографике Sputnik.
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