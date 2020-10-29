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"Вплоть до вооружения". Лукашенко предложил привлечь в народные дружины бывших военнослужащих

29.10.2020 16:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото:news.myseldon.com

По его мнению, дружины начали работать, но пока не развернулись в полную силу, поэтому должны "встрепенуться и защищать".

"Нам надо не формальной сделать работу народных дружин. Они начали работать, но еще в полную силу не развернулись. Вы видели, как было в Кыргызстане: хаос полнейший, все силовики разбежались, некому защищать страну. Кто взял на себя ответственность? Народные дружины. Они подтянули разбежавшихся милиционеров, они спецслужбы подтянули к себе и военных. И создали мощные народные дружины. И в течение суток погасили все пожары", - отметил Лукашенко.

"Поэтому народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами - генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия - обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов", - считвет Лукашенко.

Он отметил, что в мобильные отряды стоит привлекать бывших военнослужащих: «Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин…, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю".

Коснулся Лукашенко и событий 25 октября: "Вы же посмотрите, что происходит. Сегодня я читаю обзоры: ах, Лукашенко отдал команду работать в прошлое воскресенье в сумерках, как я говорил, в спальных районах. Слушайте, я на то и Главнокомандующий. Я какой закон нарушил? Это мое дело. И Караеву (Юрию Караеву - новому помощнику по Брестской области, а до сего дня - Министру внутренних дел. - Прим.) не надо тут оправдываться. Он правильно сказал вчера: а как иначе милиции было поступить, когда они (участники несанкционированных акций. - Прим.) поперли, взламывали двери и ринулись в квартиры людей. Мы же не знали, с какой целью они туда пришли. Мы исходили из худшего, и мы защищали семьи".

"Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я президент", - заявил Александр Лукашенко.

 

 
Теги: Минск
 
 
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По его мнению, дружины начали работать, но пока не развернулись в полную силу, поэтому должны "встрепенуться и защищать".
 
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