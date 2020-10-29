Агент футболиста Александр Панков заявил журналисту Игорю Цыганыку, что Милевский намерен завершить путь игрока в Украине.





В свою очередь, telegram-канал "Динамо Киев Inside" сообщает, что в услугах 35-летнего форварда могут быть заинтересованы два украинских клуба, выступающих в УПЛ — "Рух" и "Колос":





На одного известного экс-форварда киевлян, желающего завершить карьеру в Украине, есть только два реальных претендента. И эти два претендента — президенты вынныкивского и коваливского клубов. Но никак не тренеры, — утверждает источник.





Контракт Милевского с брестским "Динамо" истекает в конце этого года.







