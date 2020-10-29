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Коронакризис: "Белавиа" ожидает двукратного сокращения пассажиропотока

29.10.2020 16:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО "Авиакомпания "Белавиа" ожидает примерно двукратного сокращения пассажиропотока в текущем году из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, сообщил первый заместитель генерального директора по организации производства авиакомпании Глеб Пархамович.

"Если говорить о результатах работы за этот год – мы прогнозируем существенное падение, но меньше, чем у многих наших партнеров. (…) Мы рассчитываем, что по пассажиропотоку от итогов прошло года эта цифра будет где-то 45-50%", - сказал Пархамович на пресс-конференции в Минске в четверг.

Он полагает, что в нынешних условиях это "достаточно хороший результат", который позволит "в первую очередь выполнять все свои финансовые обязательства и перед коллективом, и перед партнерами".

По мнению Пархамовича, авиакомпания в сложившихся условиях смогла перестроиться, предприняв "достаточно много шагов для того, чтобы снизить в первую очередь финансовую нагрузку".

Он, в частности, обратил внимание, что "Белавиа" не отменяла рейсы по тем направлениям, куда ей разрешали летать. "Держаться на плаву", по словам Пархамовича, позволила, в том числе, достаточно большая доля транзитных пассажиров.

Кроме того, продолжил представитель авиакомпании, была проведена большая работа с лизингодателями. "Со всеми лизингодателями в этой ситуации найдены возможности – где-то по сокращению лизинговых платежей, где-то по их переносу, где-то по частичному переносу", - заметил первый заместитель гендиректора. 

При этом, добавил он, по некоторым договоренностям "Белавиа" уже вернулась к нормальному исполнению своих обязательств.

Пархамович также сообщил, что авиакомпания продолжает выполнять все свои финансовые обязательства перед партнерами и не проводит сокращений персонала. "Фактически 2 тыс. человек, которые у нас работали, – они продолжают трудиться в авиакомпании", - сказал представитель "Белавиа".

Авиакомпания "Белавиа" создана в 1996 году, является крупнейшим авиаперевозчиком Беларуси. Флот авиакомпании в настоящее время насчитывает 29 воздушных судов (девять Boeing-737-800, четыре Boeing-737-500, четыре Boeing-737-300, пять Embraer-175, семь Embraer-195).

В 2019 году авиакомпания перевезла свыше 4 млн пассажиров.
 
Теги: Минск
 
 
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ОАО "Авиакомпания "Белавиа" ожидает примерно двукратного сокращения пассажиропотока в текущем году из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, сообщил первый...
 
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