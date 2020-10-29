"Если говорить о результатах работы за этот год – мы прогнозируем существенное падение, но меньше, чем у многих наших партнеров. (…) Мы рассчитываем, что по пассажиропотоку от итогов прошло года эта цифра будет где-то 45-50%", - сказал Пархамович на пресс-конференции в Минске в четверг.





Он полагает, что в нынешних условиях это "достаточно хороший результат", который позволит "в первую очередь выполнять все свои финансовые обязательства и перед коллективом, и перед партнерами".





По мнению Пархамовича, авиакомпания в сложившихся условиях смогла перестроиться, предприняв "достаточно много шагов для того, чтобы снизить в первую очередь финансовую нагрузку".





Он, в частности, обратил внимание, что "Белавиа" не отменяла рейсы по тем направлениям, куда ей разрешали летать. "Держаться на плаву", по словам Пархамовича, позволила, в том числе, достаточно большая доля транзитных пассажиров.





Кроме того, продолжил представитель авиакомпании, была проведена большая работа с лизингодателями. "Со всеми лизингодателями в этой ситуации найдены возможности – где-то по сокращению лизинговых платежей, где-то по их переносу, где-то по частичному переносу", - заметил первый заместитель гендиректора.





При этом, добавил он, по некоторым договоренностям "Белавиа" уже вернулась к нормальному исполнению своих обязательств.





Пархамович также сообщил, что авиакомпания продолжает выполнять все свои финансовые обязательства перед партнерами и не проводит сокращений персонала. "Фактически 2 тыс. человек, которые у нас работали, – они продолжают трудиться в авиакомпании", - сказал представитель "Белавиа".





Авиакомпания "Белавиа" создана в 1996 году, является крупнейшим авиаперевозчиком Беларуси. Флот авиакомпании в настоящее время насчитывает 29 воздушных судов (девять Boeing-737-800, четыре Boeing-737-500, четыре Boeing-737-300, пять Embraer-175, семь Embraer-195).





В 2019 году авиакомпания перевезла свыше 4 млн пассажиров.