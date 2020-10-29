"Поеду за границу, хоть и не хочется”: что говорят отчисленные студенты

Еврорадио , как их отчисляли, на какое число выписана ближайшая повестка и что они планируют делать дальше. В ректорате парней ждали не только приказы об отчислении, но и повестки в военкомат. Студенты рассказали, как их отчисляли, на какое число выписана ближайшая повестка и что они планируют делать дальше.





–– Когда я узнал, что в ректорате всех отчисляют да ещё выдают повестку, решил вообще туда не приходить. Некоторые другие студенты поступили так же, –– рассказывает один из студентов. –– Мои родители позже заберут документы по доверенности. В ближайшее время я выезжаю за границу.





Некоторые студенты получили повестки в военкомат с завтрашней датой.





Четверокурсник БНТУ “из списка” добавляет, что в ректорате студентов просто ставили перед фактом отчисления. Официальная причина –– "систематическое нарушение учебной дисциплины".





–– В моём случае всё началось ещё 1 сентября. Тогда меня задержали на акции студентов и закрыли на 10 суток. Также я участвовал в акции 26 октября. Отчислили сегодня всех, кого задерживали в понедельник, всех активистов вуза, –– рассказывает четверокурсник. –– Я повестки не боялся, так как у меня есть военный билет. Но при мне повестки давали в руки другим студентам.





–– А что дальше планируете делать?





–– Мне оставалось доучиться всего год. Сейчас –– не знаю. Возможно, поеду за границу, хоть и не хочется уезжать и оставлять всё так. А приказы будем обжаловать. Нас поддерживают студенты и некоторые преподаватели.





Волна отчислений в университетах, очевидно, связана с отмашкой Лукашенко 27 октября:





"Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу", - приказал он.