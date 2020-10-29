Как распознать и устранить неисправности рулевого управления

Рулевое управление — одна из самых ответственных и самых технически сложных систем автомобиля. Любая неисправность может оказаться фатальной — а потому важно знать, по каким признакам определить проблему и как ее решить.

Шумы, изменение в ощущениях при манипуляциях с рулем, стуки — о неисправностях в системе рулевого управления могут говорить разные признаки. Общее правило в любом из этих случаев заключается в необходимости осмотра вашего автомобиля специалистом.

Ведь рулевая система и ее компоненты в силу своей сложности, как правило, подлежат не ремонту, а замене. Своими силами в таких ситуациях не справиться. Поэтому нужно обращаться за помощью на квалифицированные СТО, где есть необходимое диагностическое оборудование и подготовленный персонал (и тому, и другому много внимания уделяют в сети Бош Авто Сервис).

Но перед тем, как отправляться на СТО, лучше заранее знать, какие именно признаки о каких неполадках могут сообщить. Итак, внимания водителя заслуживают:

стуки и биение в рулевом управлении и на рулевом колесе;

увеличение люфта (то есть холостого движения) рулевого колеса;

увеличение усилия, необходимого для вращения рулевого колеса;

шум в гидроусилителе рулевого управления;

подтекание рабочей жидкости.

Разберем эти признаки более детально. Итак, стуки и другие сомнительные звуки при повороте рулевого колеса (особенно при резких поворотах на небольшой скорости, во время парковки и т. д.), могут говорить о проблемах в гидроусилителе: низком уровне рабочей жидкости, разбалансировке, износе приводного ремня насоса системы рулевого управления, протечках и падении давления в системе. И если рабочую жидкость можно просто долить, то все остальные проблемы могут требовать более серьезного ремонта.

Увеличение люфта рулевого колеса может говорить как о недостатке рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля, так и об износе или поломке опор подшипников, рулевых тяг и рулевой рейки, а также о поломке ее крепления.

Увеличение усилия, необходимого для вращения рулевого колеса, обычно возникает в результате все того же недостаточного уровня рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля (и это понятно — гидроусилителю просто нечем «помочь» водителю). Но могут быть и более серьезные причины: ослабление или износ приводного ремня насоса рулевой системы, протечки в системе гидроусилителя рулевой системы, поломка креплений рулевой рейки. Во всех этих случаях без квалифицированной помощи, как правило, не обойтись.

Причин, по которым возникают проблемы и неисправности в системе рулевого управления, тоже немало. И если на некоторые из них (таких, например, как плохое качество дорожного покрытия или исчерпавший себя срок службы системы) водители повлиять не в состоянии, то справиться с другими им вполне по силам. Ведь одна из самых частых причин поломок рулевого управления — нарушение правил эксплуатации автомобиля.

Когда не соблюдаются сроки и периодичность его обслуживания, используются некачественные комплектующие или дешевая рабочая жидкость для системы гидроусилителя рулевого управления, ответственность за возможные последствия целиком и полностью лежит на владельце авто. Виноваты могут быть и неквалифицированные «мастера», которым вы доверили техническое обслуживания или ремонт своей машины. Вот почему так важно выбирать специалистов не по принципу «где дешевле» или «обещали сделать как себе», а исходить из репутации СТО и отзывов ее клиентов.

Стоит отметить, что состояние системы рулевого управления тесно связано с состоянием колес. Давление в шинах и степень их износа, правильность балансировки — все это влияет на то, как автомобиль слушается руля. Если с состоянием колес есть проблемы, рулевая система рано или поздно тоже ощутит их на себе.

Системы рулевого управления рассчитаны на работу в течение всего срока службы транспортного средства. Некоторые компоненты (например, рулевые тяги) могут заменяться по мере износа. Однако бывают ситуации (например, последствия ДТП, неправильной эксплуатации или других механических воздействий), когда замене подлежит вся рулевая система целиком.

Если вам пришлось столкнуться с такой ситуацией, выбор места, куда обратиться за помощью, приобретает особое значение. Наш совет — воспользоваться услугами тех СТО, у которых налажены прямые контакты с производителями необходимых запчастей и комплектующих. Удачным примером может стать сеть Бош Авто Сервис: ведь компания Bosch занимается разработкой и производством оборудования для систем рулевого управления, поставляя их на конвейеры крупных мировых автоконцернов.

В частности, она является одним из крупнейших поставщиков систем рулевого управления с электроусилителем и систем рулевого управления для грузовых автомобилей. Кроме того, Bosch осуществляет поставки и в авторизованные мастерские для обслуживания и ремонта автомобилей. Обращение в Бош Авто Сервис гарантирует, что владелец автомобиля получит высококачественные запчасти, полностью идентичные оригинальным, при этом в короткие сроки.