До 150 рублей за каждого. В банках начали платить за привлечение новых клиентов

Приорбанк ввел систему вознаграждений за привлечение новых клиентов – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Партнером может стать любой человек, но особенно интересно это будет бухгалтерам и юристам, которые помогают с регистрацией и обслуживанием бизнеса. За каждую рекомендацию можно получить до 150 рублей.

Чтобы стать партнером, нужно заключить договор с банком. Дальше требуется лишь рекомендация: все переговоры, выбор пакета и оформление счета берут на себя специалисты банка.

Величина вознаграждения зависит от формы собственности привлекаемых клиентов и их количества в месяц. Так, при привлечении одного ИП в месяц выплачивается 40 рублей, а юридического лица – 80. Каждая успешная рекомендация двум и более клиентам в месяц поощряется 50 рублями за каждого ИП или 150 – за каждую организацию. Деньги перечисляются на счет партнера по результатам каждого месяца.

Помимо вознаграждений, Приорбанк предоставляет персонального менеджера, готового ответить на любые вопросы партнера и потенциального клиента, а также удобные инструменты продаж.

«Многие традиционно рекомендуют Приорбанк для обслуживания бизнеса. Сейчас мы решили поощрить этих людей и предложить им стать нашими партнерами. Наряду с высоким вознаграждением они получают уверенность в рекомендации, которую обеспечивает высокое качество обслуживания в крупном банке с австрийским капиталом», – отмечают в Приорбанке

Кроме того, Приорбанк недавно запустил новые сервисы в области эквайринга. Среди них – программная касса, которая в одном устройстве совмещает функции POS-терминала, кассы и модуля СКО. Еще одна новинка – мобильный эквайринг Prior SoftPos, который позволяет принимать платежи при помощи только смартфона, без дополнительного оборудования. Сейчас эта технология, в частности, позволяет принимать платежи наличными. Также банк запустил комплекс “Онлайн-старт”, который помогает бизнесу освоиться в онлайне.