ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До 150 рублей за каждого. В банках начали платить за привлечение новых клиентов

29.10.2020 16:37 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Приорбанк ввел систему вознаграждений за привлечение новых клиентов – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Партнером может стать любой человек, но особенно интересно это будет бухгалтерам и юристам, которые помогают с регистрацией и обслуживанием бизнеса. За каждую рекомендацию можно получить до 150 рублей.

Чтобы стать партнером, нужно заключить договор с банком. Дальше требуется лишь рекомендация: все переговоры, выбор пакета и оформление счета берут на себя специалисты банка.

Величина вознаграждения зависит от формы собственности привлекаемых клиентов и их количества в месяц. Так, при привлечении одного ИП в месяц выплачивается 40 рублей, а юридического лица – 80.  Каждая успешная рекомендация двум и более клиентам в месяц поощряется 50 рублями за каждого ИП или 150 – за каждую организацию. Деньги перечисляются на счет партнера по результатам каждого месяца.

Помимо вознаграждений, Приорбанк предоставляет персонального менеджера, готового ответить на любые вопросы партнера и потенциального клиента, а также удобные инструменты продаж.

«Многие традиционно рекомендуют Приорбанк для обслуживания бизнеса. Сейчас мы решили поощрить этих людей и предложить им стать нашими партнерами. Наряду с высоким вознаграждением они получают уверенность в рекомендации, которую обеспечивает высокое качество обслуживания в крупном банке с австрийским капиталом», – отмечают в Приорбанке

Кроме того, Приорбанк недавно запустил новые сервисы в области эквайринга. Среди них – программная касса, которая в одном устройстве совмещает функции POS-терминала, кассы и модуля СКО. Еще одна новинка – мобильный эквайринг Prior SoftPos, который позволяет принимать платежи при помощи только смартфона, без дополнительного оборудования. Сейчас эта технология, в частности, позволяет принимать платежи наличными. Также банк запустил комплекс “Онлайн-старт”, который помогает бизнесу освоиться в онлайне.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приорбанк ввел систему вознаграждений за привлечение новых клиентов – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Партнером может стать любой человек, но...
 
Новости дня
Новости разные
 
Источник: на Милевского претендуют президенты украинских "Руха" и "Колоса"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика