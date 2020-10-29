В салонах Geely появилась новая модель — Tugella. Цены — от 78,4 тысячи рублей

Источник материала: Onliner

Сегодня стартовали продажи нового кроссовера от Geely. Tugella — коммерческое название для машины типа FY11, сообщили представители дилера. Первая такая машина появилась в стране в июне, в сентябре «БелДжи» зарегистрировала модель. Сегодня же настал черед выставить ее в шоурумах.

В линейке представленных в нашей стране моделей купеобразный паркетник займет следующую ступень после Atlas — Tugella чуть больше. В длину — 4605 мм, дорожный просвет — 204 мм. В основе SUV лежит тележка Volvo СMA с многорычажной подвеской сзади и мотором объемом 2 л и 238 л. с. Разгон до сотни — 6,8 секунды. Трансмиссия — 8-ступенчатый «автомат». Привод полный. Заявленный расход — 7,5 л на 100 км. Объем багажника 580 л.





В Беларуси будет представлено две комплектации. В обеих предусмотрены ABS, ESP, круиз-контроль, система помощи при подъеме и спуске, парктроники спереди и сзади, панорамная камера 360 градусов, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, противоугонная система запуска двигателя, атмосферная подсветка салона, 12,3-дюймовая панель приборов с ЖК-дисплеем, беспроводное зарядное устройство, акустика с 8 динамиками, оповещение о забытом ключе, о превышении скорости, система контроля давления в шинах, LED-оптика спереди и сзади, интеллектуальная система управления ближним и дальним светом, провожающий свет фар, электрообогрев омывателя стекол, датчик дождя, теплоотражающее лобовое стекло (с обогревом), двухзонный климат-контроль, панорамный люк и даже антибактериальная очистка салона.





Отличия Luxury: электрическая регулировка сиденья водителя в шести направлениях, электропривод двери багажника, кожаные сиденья, круиз-контроль, регулировка положения передних подголовников в двух направлениях, шины 235/50 R19. Стоить такая машина будет 78,4 тысячи рублей. Вариант Flagship обойдется дороже — 81,9 тысячи. Покупатель получит кожаные сиденья, память сиденья водителя, устройство ограничения скорости, систему помощи при выезде задним ходом, систему помощи при смене полосы движения, регулировку положения передних подголовников в четырех направлениях, шины 245/45 R20.





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