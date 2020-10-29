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Экс-глава МВД сказал, что силовики имеют право войти в квартиру без разрешения. А что говорит закон?
Источник материала: Onliner
Вряд ли кто-то успел забыть
— Та заряженная на драку часть людей, которая шла в первой шеренге, становилась в сцепки… Видели этих пьяных, которые призывали грудью на колючую проволоку бросаться, на ОМОН — кадр обошел все Telegram-каналы. В конце концов, не добившись столкновения и уйдя с улицы Орловской обратно в спальный район, увидели на пути Центральный РУВД и несколько машин ОВД и стали забрасывать их камнями. Когда к ним применили спецсредства — всего лишь светошумовые гранаты — чтобы отогнать их и захватить тех, кто это делал (это преступники), они забежали, 30 человек примерно, в один дом. У них на плечах, естественно, вошли сотрудники органов. Вот эти кадры, которые были распространены, где наши входят в квартиру, поданы как заход в частное жилище, нарушение частной собственности.
Я хочу напомнить, что, во-первых, по закону ОВД сотрудник милиции имеет право входить в помещение, если имеет достаточные основания полагать, что там скрывается преступник — человек, совершающий преступление или совершивший его непосредственно. Так что все на законных основаниях.
Второе: откуда мы знаем, они вошли в квартиры своих ли сторонников, заранее заготовленные, или просто ворвались в квартиры добропорядочных граждан, которые ни сном ни духом? Мы это должны пресекать. И на этих же видео видно, что никакую женщину, визжащую, кричащую, испуганную, наши не брали, а взяли только тех, кто прямо с флагом в руке прячется за этих женщин. Это именно те, кто бросал камни. Дают уже показания, — прокомментировал Юрий Караев.
В статье 35 Закона об органах внутренних дел действительно есть параграф, дающий сотрудникам милиции право беспрепятственно входить в жилые помещения и иные законные владения граждан (в том числе с повреждением запирающих устройств, если это необходимо) в следующих случаях:
Попытаемся разобраться, из-за чего все-таки штурмовали квартиру на Орловской в прошлое воскресенье. Пункты 4 и 5 отпадают. Насчет пункта 2 есть сомнения: были ли у сотрудников милиции достаточные основания полагать, что в самой квартире совершено уголовное преступление? К пунктам 1 и 3 тоже есть вопросы. Обратимся к Уголовно-процессуальному кодексу.
В статье 40 сказано, что подозреваемый — физическое лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, либо лицо, в отношении которого органом уголовного преследования возбуждено уголовное дело или вынесено постановление:
А в статье 43 расшифровывается уже понятие обвиняемого — это физическое лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
Являлись ли люди, находившиеся в квартире, подозреваемыми или обвиняемыми, если их личности до этого не были установлены, они не были задержаны и уголовное дело против них не было возбуждено? Ответ на этот вопрос мы уточним в МВД. Как только получим комментарий, сразу же его опубликуем.
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Экс-глава МВД сказал, что силовики имеют право войти в квартиру без разрешения. А что говорит закон?
Вряд ли кто-то успел забыть резонансное видео, на котором сотрудники милиции врываются в одну из квартир на Орловской, где жильцы прятали протестующих. Дело было в...
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