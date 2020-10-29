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Экс-глава МВД сказал, что силовики имеют право войти в квартиру без разрешения. А что говорит закон?

29.10.2020 16:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вряд ли кто-то успел забыть резонансное видео, на котором сотрудники милиции врываются в одну из квартир на Орловской, где жильцы прятали протестующих. Дело было в прошлое воскресенье. Тогда соцсети наводнили комментарии возмущенных белорусов: силовики нарушают право частной собственности и никак иначе. Экс-глава МВД, а ныне помощник президента по Гродненской области Юрий Караев считает иначе. «Все на законных основаниях», — сказал он в ток-шоу «Понятная политика плюс» на канале «Беларусь 1».

— Та заряженная на драку часть людей, которая шла в первой шеренге, становилась в сцепки… Видели этих пьяных, которые призывали грудью на колючую проволоку бросаться, на ОМОН — кадр обошел все Telegram-каналы. В конце концов, не добившись столкновения и уйдя с улицы Орловской обратно в спальный район, увидели на пути Центральный РУВД и несколько машин ОВД и стали забрасывать их камнями. Когда к ним применили спецсредства — всего лишь светошумовые гранаты — чтобы отогнать их и захватить тех, кто это делал (это преступники), они забежали, 30 человек примерно, в один дом. У них на плечах, естественно, вошли сотрудники органов. Вот эти кадры, которые были распространены, где наши входят в квартиру, поданы как заход в частное жилище, нарушение частной собственности.

Я хочу напомнить, что, во-первых, по закону ОВД сотрудник милиции имеет право входить в помещение, если имеет достаточные основания полагать, что там скрывается преступник — человек, совершающий преступление или совершивший его непосредственно. Так что все на законных основаниях.

Второе: откуда мы знаем, они вошли в квартиры своих ли сторонников, заранее заготовленные, или просто ворвались в квартиры добропорядочных граждан, которые ни сном ни духом? Мы это должны пресекать. И на этих же видео видно, что никакую женщину, визжащую, кричащую, испуганную, наши не брали, а взяли только тех, кто прямо с флагом в руке прячется за этих женщин. Это именно те, кто бросал камни. Дают уже показания, — прокомментировал Юрий Караев.

Экс-глава МВД сказал, что силовики имеют право войти в квартиру без разрешения. А что говорит закон?

В статье 35 Закона об органах внутренних дел действительно есть параграф, дающий сотрудникам милиции право беспрепятственно входить в жилые помещения и иные законные владения граждан (в том числе с повреждением запирающих устройств, если это необходимо) в следующих случаях:

  • при преследовании подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений,
  • при наличии достаточных оснований полагать, что там совершается или совершено преступление,
  • внутри находятся подозреваемый (обвиняемый), скрывшийся от органа, ведущего уголовный процесс,
  • внутри находится лицо, уклоняющееся от отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности,
  • жилые помещения и иные законные владения принадлежат лицам, находящимся под превентивным надзором.
Экс-глава МВД сказал, что силовики имеют право войти в квартиру без разрешения. А что говорит закон?

Попытаемся разобраться, из-за чего все-таки штурмовали квартиру на Орловской в прошлое воскресенье. Пункты 4 и 5 отпадают. Насчет пункта 2 есть сомнения: были ли у сотрудников милиции достаточные основания полагать, что в самой квартире совершено уголовное преступление? К пунктам 1 и 3 тоже есть вопросы. Обратимся к Уголовно-процессуальному кодексу.

В статье 40 сказано, что подозреваемый — физическое лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, либо лицо, в отношении которого органом уголовного преследования возбуждено уголовное дело или вынесено постановление:

1) о применении меры пресечения до вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого;

2) о признании подозреваемым.

А в статье 43 расшифровывается уже понятие обвиняемого — это физическое лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Являлись ли люди, находившиеся в квартире, подозреваемыми или обвиняемыми, если их личности до этого не были установлены, они не были задержаны и уголовное дело против них не было возбуждено? Ответ на этот вопрос мы уточним в МВД. Как только получим комментарий, сразу же его опубликуем.

 
 
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Вряд ли кто-то успел забыть резонансное видео, на котором сотрудники милиции врываются в одну из квартир на Орловской, где жильцы прятали протестующих. Дело было в...
 
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