Большой театр отменил спектакли из-за коронавируса. Уволены несколько человек (видео)

Источник материала: Onliner

В Большом театре с сегодняшнего дня отменены спектакли и концерты, билеты можно сдать. На сайте указана причина: «В связи со сложной эпидемиологической ситуацией». На самом деле на «сложную ситуацию» наложилось еще внезапное увольнение нескольких важных фигур в театре. Дирижеру Андрею Галанову и оперному баритону Илье Сильчукову, находящимся на больничном, сегодня по телефону сообщили, что они уволены «по статье». Также на работу не пустили главного концертмейстера Регину Саркисову. Возможно, список не окончательный. Злые языки в сети рассуждают, что, видно, и в Большом скоро придется выступать Финбергу с Солодухой.

За что уволены звезды? Илья Сильчуков, который сейчас дома, рассказывает, что была предыстория. Вчера ему позвонил заместитель директора театра Юрий Максименко и расспрашивал про недавнее видеообращение, в котором принял участие Илья. При этом на громкой связи в «режиме конференции» были и другие люди, которых артист не знает. Рассказывает, что ему задавали вопросы — он отвечал.

— Разговор шел в основном о том, призывал ли я к забастовке, — рассказывает певец. — Ну я отвечал, что сказал ровно то, что сказал, ни больше ни меньше.

Речь о вот этом видео. На нем есть Пугач, Грибалева, Вольский, Латушко, Маляваныч, другие известные люди и коллективы. Они призвали воздержаться пока от посещения учреждений культуры — посидеть дома, почитать, порисовать, выдавить из себя раба и так далее. А самим работникам учреждений — не приходить на работу, например, «заболеть». У Сильчукова свой кусочек текста: «...стужкай, словам, дзеяннем».

А уже сегодня, рассказывает Илья, позвонили из отдела кадров и проинформировали об увольнении:

— Сказали, что «в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Трудового кодекса»...

Этот пункт гласит, что трудовой договор с некоторыми категориями работников может быть прекращен в случае «совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Илья пока не понял, при чем тут он. Никаких бумаг на этот счет не видел.

В театре Сильчуков проработал 15 лет, имеет богатый набор титулов, премий и наград — в том числе медаль Франциска Скорины, благодарственные письма и грамоты от всевозможных структур, в том числе от силовиков.

Из последних достижений - вот этот клип.

Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, обладатель медали Франциска Скорины, лауреат национальной премии «За духовное возрождение» (перечень не окончательный) дирижер Андрей Галанов тоже снялся в видео с представителями белорусской культуры. Уволен таким же способом, как и солист.

— Мне, как и Илье, тоже накануне позвонил заместитель директора. Спрашивали о видеообращении. А сегодня позвонили из театра и сказали, что я уволен. Документы обещали прислать заказным письмом. Насколько я знаю, на этот момент в театре уволены три человека, еще двое под вопросом.

В театре говорят, что отмена спектаклей (из-за «ковида») продлится как минимум до 20 ноября.