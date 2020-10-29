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В ТЦ загорелся электросамокат. Понадобилось два огнетушителя и бойцы МЧС

29.10.2020 16:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в 13:56 дежурный МЧС получил сообщение о загорании в павильоне торгового центра на проспекте Притыцкого, 29. Там горел электросамокат, сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Выяснилось, что электросамокат находился на зарядке в павильоне на втором этаже торгового центра. На ликвидацию возгорания ушло два огнетушителя, спасатели справились к 14:08.

В ТЦ загорелся электросамокат. Понадобилось два огнетушителя и бойцы МЧС

Из торгового центра эвакуировали сто человек еще до прибытия сотрудников МЧС. Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Сегодня в 13:56 дежурный МЧС получил сообщение о загорании в павильоне торгового центра на проспекте Притыцкого, 29. Там горел электросамокат, сообщает сайт...
 
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