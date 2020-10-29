В ТЦ загорелся электросамокат. Понадобилось два огнетушителя и бойцы МЧС

Источник материала: Onliner

Сегодня в 13:56 дежурный МЧС получил сообщение о загорании в павильоне торгового центра на проспекте Притыцкого, 29. Там горел электросамокат, сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Выяснилось, что электросамокат находился на зарядке в павильоне на втором этаже торгового центра. На ликвидацию возгорания ушло два огнетушителя, спасатели справились к 14:08.





Из торгового центра эвакуировали сто человек еще до прибытия сотрудников МЧС. Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.