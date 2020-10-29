|
В ТЦ загорелся электросамокат. Понадобилось два огнетушителя и бойцы МЧС
Источник материала: Onliner
Сегодня в 13:56 дежурный МЧС получил сообщение о загорании в павильоне торгового центра на проспекте Притыцкого, 29. Там горел электросамокат,
Выяснилось, что электросамокат находился на зарядке в павильоне на втором этаже торгового центра. На ликвидацию возгорания ушло два огнетушителя, спасатели справились к 14:08.
Из торгового центра эвакуировали сто человек еще до прибытия сотрудников МЧС. Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.
порошковый, ручной, ABCE, время действия: 6 с, дальность: 2 м
порошковый, ручной, ABC, время действия: 6 с, дальность: 2 м
газовый, ручной, BCE, время действия: 6 с, дальность: 2 м
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в 13:56 дежурный МЧС получил сообщение о загорании в павильоне торгового центра на проспекте Притыцкого, 29. Там горел электросамокат, сообщает сайт...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)