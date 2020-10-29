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Ксении Собчак пригрозили отрезать голову из-за поддержки президента Франции

29.10.2020 16:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ксении Собчак пригрозили отрезать голову из-за ее поста в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале, приложив скриншот с угрозами.


В одном из сообщений говорится, что голова Собчак «также окажется там, если она не удалит пост». Автор сообщения также призвал телеведущую извиниться перед мусульманами.

«Товарищи, которые подобное пишут, вы понимаете, что этим вы позорите нормальных, законопослушных мусульман?» — написала Ксения.

Собчак ранее сообщала, что начала получать угрозы после публикации о Макроне. «Мой номер атакуют какие-то люди с кавказским акцентом и с угрозами», — отмечала она. По мнению телеведущей, эти сообщения лишь доказывают верность ее убеждений.

Пост в поддержку Макрона был опубликован 27 октября. Собчак назвала президента Франции своим героем и раскритиковала его противников за «средневековость». По словам телеведущей, фанатики запугали людей и приучили их к мысли, что за шутки про ислам могут отрезать голову.

Напомним, речь идет о смерти преподавателя Самюэля Пати, убитого под Парижем в середине октября. Учитель погиб от руки 18-летнего молодого человека чеченского происхождения Абдулака Анзорова, который напал на него возле колледжа и обезглавил.

Мотивом для убийства стало то, что Пати во время одного из занятий продемонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда, хотя и попросил верующих и желающих выйти из класса на время их демонстрации.

 
 
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