Могилевчанка разместила в чате сведения о милиционере, взятые из NEXTA. Вот что ее ждет

Источник материала: Tut.by

Могилевчанку могут привлечь за размещение в чате сведений о милиционере, взятых из NEXTA. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД.

Как говорится в сообщении, «оперативники управления по Могилевской области ГУСБ МВД установили пользователя экстремистского телеграм-канала, которая распространила размещенную там информацию о сотруднике ГУБОПиК (паспортные данные, адрес места жительства и прочее)».

Автором поста в локальном чате Могилева оказалась 30-летняя местная жительница, находящаяся в отпуске по уходу за детьми. «Милиционеры изучили ее переписку и убедились: женщина знала, что копирование и распространение личных сведений, в том числе взятых из экстремистского телеграм-канала, запрещено», — отмечает автор поста.

В видео, размещенном в том же Telegram-канале, слышно, как она поясняет, зачем это сделала:

— Просто чтобы люди знали, что живет сосед, чтобы аккуратно себя вели, если честно. Для того, чтоб не вывешивали там флаги или еще что-то. Знаете, когда знаешь, что под боком, ты… Люди ж тоже хотят как-то выразить свое мнение. Ну вот чтоб не выражали свое мнение, знали, что у них сосед такой-то живет, чтоб лишнего не писали в домовом чате.

Сейчас по этому факту проводится проверка. «Действиям женщины будет дана правовая оценка, а оперативники продолжат выявлять распространителей запрещенной информации», — говорится в тексте сообщения.

Напомним, что 20 октября суд Центрального района г. Минска по инициативе ГУБОПиК МВД признал один из телеграм-каналов NEXTA и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA экстремистскими материалами. Мы рассказывали , что за репост из этого канала предусматривается административная ответственность.

Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, предусматривает административную ответственность в виде штрафа до 20 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения (ст. 17.11 КоАП Республики Беларусь).