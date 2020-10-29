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Genesis показала первые изображения младшего кроссовера GV70

29.10.2020 16:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Показанный сегодня на официальных снимках среднегабаритный кроссовер GV70 станет уже вторым по счету SUV в модельной линейке корейского премиум-бренда Genesis. Напомним, что первый «паркетник» марки, GV80, дебютировал в начале этого года.



Внешний облик GV70 выполнен в характерном для Genesis стиле — с пятиугольным «щитом» решетки радиатора, рельефными боковинами и двойными горизонтальными фарами и задними фонарями.


Одновременно корейцы рассекретили GV70 в «разогретом» исполнении Sport. Из отличий от стандартной версии — более агрессивные на вид бамперы, черный декор на кузове, круглые выхлопные патрубки и 21-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.


В интерьере GV70 Sport — руль с тремя спицами, комбинированная отделка сидений (кожа и алькантара) и вставки из углепластика. По части техники сюрпризов от кроссовера ожидать не приходится, ведь по агрегатам он унифицирован с недавно обновленным седаном G70. Это означает заднеприводную платформу с многорычажными подвесками, доступный за доплату полный привод и бензиновую турбо-«четверку» 2.0 (возможно, в гамме будет также и новый 2,5-литровый мотор), 3,3-литровый V6 для версии Sport и 2,2-литровый турбодизель.


Полноценная презентация GV70 ожидается до конца года, но в продажу новинка Genesis поступит не раньше следующего года.

 
 
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Показанный сегодня на официальных снимках среднегабаритный кроссовер GV70 станет уже вторым по счету SUV в модельной линейке корейского премиум-бренда Genesis.
 
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