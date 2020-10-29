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Genesis показала первые изображения младшего кроссовера GV70
Источник материала: Tut.by
Показанный сегодня на официальных снимках среднегабаритный кроссовер GV70 станет уже вторым по счету SUV в модельной линейке корейского премиум-бренда Genesis. Напомним, что первый «паркетник» марки,
Внешний облик GV70 выполнен в характерном для Genesis стиле — с пятиугольным «щитом» решетки радиатора, рельефными боковинами и двойными горизонтальными фарами и задними фонарями.
Одновременно корейцы рассекретили GV70 в «разогретом» исполнении Sport. Из отличий от стандартной версии — более агрессивные на вид бамперы, черный декор на кузове, круглые выхлопные патрубки и 21-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.
В интерьере GV70 Sport — руль с тремя спицами, комбинированная отделка сидений (кожа и алькантара) и вставки из углепластика. По части техники сюрпризов от кроссовера ожидать не приходится, ведь по агрегатам он унифицирован с недавно обновленным
Полноценная презентация GV70 ожидается до конца года, но в продажу новинка Genesis поступит не раньше следующего года.
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Показанный сегодня на официальных снимках среднегабаритный кроссовер GV70 станет уже вторым по счету SUV в модельной линейке корейского премиум-бренда Genesis.
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