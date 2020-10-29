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УВД: житель Житковичей написал оскорбление на красно-зеленом флаге
Источник материала: Навiны
Житель Житковичей «нанес оскорбительную надпись» на государственный флаг Беларуси и повесил его на ресторан.
По сообщению областного УВД, местный житель обратился в милицию утром 28 октября. Он рассказал, что на стене здания закрытого ресторана висит перевернутый красно-зеленый флаг «с оскорбительной надписью».
Задержанным, которого нашли в течении суток, оказался 32-летний житель райцентра. «Так он выразил свою точку зрения», — уточнили в УВД.
По данному факту возбудили уголовное дело.
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Житель Житковичей «нанес оскорбительную надпись» на государственный флаг Беларуси и повесил его на ресторан.
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