УВД: житель Житковичей написал оскорбление на красно-зеленом флаге

Житель Житковичей «нанес оскорбительную надпись» на государственный флаг Беларуси и повесил его на ресторан.





По сообщению областного УВД, местный житель обратился в милицию утром 28 октября. Он рассказал, что на стене здания закрытого ресторана висит перевернутый красно-зеленый флаг «с оскорбительной надписью».

Задержанным, которого нашли в течении суток, оказался 32-летний житель райцентра. «Так он выразил свою точку зрения», — уточнили в УВД.

По данному факту возбудили уголовное дело.