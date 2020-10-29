ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси начали собирать новую модель «Джили» — купе-кроссовер Tugella

29.10.2020 16:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Завод «Белджи» начал сборку купе-кроссовера Geely Tugella, сообщил генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский в ходе пресс-тура 29 октября.

В Беларуси начали собирать новую модель «Джили» — купе-кроссовер Tugella

До конца года в планах предприятия собрать и представить на рынок 120 единиц Geely Tugella. Стоимость автомобиля составит около 80 тысяч рублей.

Помимо этого, сказал Свидерский, на рынке Беларуси в июне 2021 года будет представлена новая модификация кроссовера Geely Atlas — Geely Atlas pro.

Тугела — это река и водопад в Южной Африке. Водопад является вторым по высоте в мире.

В Беларуси начали собирать новую модель «Джили» — купе-кроссовер Tugella

В Беларуси начали собирать новую модель «Джили» — купе-кроссовер Tugella

В Беларуси начали собирать новую модель «Джили» — купе-кроссовер Tugella

В Беларуси начали собирать новую модель «Джили» — купе-кроссовер Tugella

Завод «Белджи» был спроектирован под сборку трех моделей китайских автомобилей Geely. На сегодняшний день выпускается более 180 модификаций этих моделей. 20 октября была завершена подготовка к выпуску четвертой модели — Coolray, которая показала свою востребованность на рынке. На сегодняшний день сформировано большое количество предзаказов на модель Coolray. Повышенный интерес к ней есть на российском рынке.

Доля Geely на белорусском рынке новых автомобилей составляет 20%. На российском — около 1%, но наблюдается рост.

 

 

Фото Белпрессцентр

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завод «Белджи» начал сборку купе-кроссовера Geely Tugella, сообщил генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский в ходе пресс-тура 29 октября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Коронакризис: "Белавиа" ожидает двукратного сокращения пассажиропотока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика