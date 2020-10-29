В Беларуси начали собирать новую модель «Джили» — купе-кроссовер Tugella

Завод «Белджи» начал сборку купе-кроссовера Geely Tugella, сообщил генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский в ходе пресс-тура 29 октября.





До конца года в планах предприятия собрать и представить на рынок 120 единиц Geely Tugella. Стоимость автомобиля составит около 80 тысяч рублей.

Помимо этого, сказал Свидерский, на рынке Беларуси в июне 2021 года будет представлена новая модификация кроссовера Geely Atlas — Geely Atlas pro.

Тугела — это река и водопад в Южной Африке. Водопад является вторым по высоте в мире.

















Завод «Белджи» был спроектирован под сборку трех моделей китайских автомобилей Geely. На сегодняшний день выпускается более 180 модификаций этих моделей. 20 октября была завершена подготовка к выпуску четвертой модели — Coolray, которая показала свою востребованность на рынке. На сегодняшний день сформировано большое количество предзаказов на модель Coolray. Повышенный интерес к ней есть на российском рынке.

Доля Geely на белорусском рынке новых автомобилей составляет 20%. На российском — около 1%, но наблюдается рост.