Александр Лукашенко поставил перед своими новыми помощниками в регионах задачу обеспечить общественную безопасность, сообщает его пресс-служба.



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29 октября Юрий Караев, который занимал пост министра внутренних дел, был назначен помощником президента по Гродненской области, госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик — помощником по Брестской области, замминистра внутренних дел Александр Барсуков — помощником по Минску.

«Это очень важно вам как военным людям — порядок в областях», — заявил Лукашенко. Говоря об акциях протеста, он отметил, что «в основном шатаются в Минске, но успокаиваться не надо и в регионах». «Пусть небольшие там были эти акции — одна-две тысячи, но тем не менее. Особенно в Гродно, — подчеркнул Лукашенко. — Это что такое — призывают остановить "Гродно Азот" или устроить забастовку. А если взрыв… Там же высокотехнологичное опасное производство. Не дай бог что случится. Гродно рядом, накроет полностью. А роза ветров — западная. Там крутит этот ветер, над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи и тысячи людей. С гостями почти полмиллиона в Гродно вращается. Поэтому вопрос общественной безопасности — важнейший вопрос».

По его словам, в компетенцию Вакульчика и Караева будет входить армейская составляющая. «Десантно-штурмовая бригада в Бресте на это ориентирована по закону, и огромная мотострелковая бригада развернута в Гродно. Это опора ваша — и силовиков, губернаторов там. Силовая составляющая. Я это открыто говорю и не прячу. Все должны это понимать», — отметил Лукашенко.

Он также поставил задачу по взаимодействию своих помощников с Министерством обороны, МВД, КГБ в центре. «Особенно с Минобороны, — подчеркнул Лукашенко. — Чтобы вы видели, слышали и понимали, что происходит на границе и за границей. Чтобы вы вовремя меня проинформировали. И если нужно вас подпереть Вооруженными силами, как это было летом, мы это сделаем. Это в моей компетенции. И помощь управлениям КГБ и МВД на месте. Вы знаете, какие задачи мы здесь решали — раньше решали, в августе после выборов. Им надо оказать помощь. Опять же говорю: очень тонкая грань, вы не должны никого подменять. Вы не должны напрямую командовать и управлять начальниками УВД и УКГБ на местах. Потому что у них есть свои начальники. А у вас есть свой начальник — президент».

Лукашенко потребовал, чтобы новые помощники держали его в курсе дела. «И вместе, если нужно, мы будем действовать. Вы от меня будете получать распоряжения, как действовать по тем или иным направлениям. Вы люди военные и понимаете, что такое подчиненность по вертикали», — сказал он.

Назначение Барсукова помощником в Минске Лукашенко объяснил «особым периодом в столице». «Потому что он знает Минск как свои пять пальцев. Ни Вакульчик, ни Караев, ни я и даже ни Кочанова — никто так не знает Минск, как он. Он знает все. И сейчас его задача также обеспечить полную безопасность силовыми структурами в городе-герое Минске. Прежде всего, общественная безопасность. Он всю жизнь этим занимался», — сказал Лукашенко.

По его словам, надо сделать не формальной работу народных дружин. «Они начали работать, но еще в полную силу не развернулись, — сказал Лукашенко. — Вы видели, как было в Кыргызстане? Хаос полнейший, все силовики разбежались, некому защищать страну. Кто взял на себя ответственность? Народные дружины. Они подтянули разбежавшихся милиционеров, они спецслужбы подтянули к себе и военных. И создали мощные народные дружины. И в течение суток погасили все пожары».

«Поэтому народные дружины должны работать, — продолжил Лукашенко. — Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами — генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия — обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов».

Он также заявил, что в мобильные отряды дружинников стоит привлекать бывших военнослужащих. «Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин… Еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! — сказал Лукашенко. — Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю».

По словам Лукашенко, он полностью в соответствии со своими полномочиями принимает решения по защите мира и покоя граждан. «Вы же посмотрите, что происходит. Сегодня я читаю обзоры: ах, Лукашенко отдал команду работать в прошлое воскресенье в сумерках, как я говорил, в спальных районах, — сказал он. — Слушайте, я на то и главнокомандующий. Я какой закон нарушил? Это мое дело. И Караеву не надо тут оправдываться. Он правильно сказал вчера: а как иначе милиции было поступить, когда они (протестующие. — ред.) поперли, взламывали двери и ринулись в квартиры людей. Мы же не знали, с какой целью они туда пришли. Мы исходили из худшего, и мы защищали семьи».

«Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я президент. Это мои функции и полномочия — защитить покой и мир наших граждан. Так будет и впредь. Они должны это знать», — подчеркнул Лукашенко.